أمم إفريقيا - تشكيل غانا.. قدوس يقود النجوم السوداء ضد موزمبيق

يقود محمد قدوس هجوم غانا ضد موزمبيق، فيما يبدأ جوردان أيو كأساسي.

أعلن كريس هوتون مدرب غانا، تشكيل فريقه لمواجهة في الجولة الثالثة لمجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

تشكيل غانا شهد البدء بـ جوزيف باينتسيل بجانب محمد قدوس، وجوردان أيو تهت المهاجم.

ويبدأ أنتوان سيمينيو كمهاجم أساسي في اللقاء.

وجاء تشكيل غانا كالتالي:

حارس: ريتشار أوفوري.

الدفاع: دينيس أودوي – أليكساندر دجيكو – محمد ساليسو – جيدون مينساه.

الوسط: ماجيد أشيميرو – ساليس عبد الصمد.

أمامهما: جوزيف باينتسيل – محمد قدوس – جوردان أيو.

الهجوم: أنتوان سيمينيو.