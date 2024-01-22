أمم إفريقيا - تشكيل غانا.. قدوس يقود النجوم السوداء ضد موزمبيق

الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي غانا بالهدف في شباك مصر

يقود محمد قدوس هجوم غانا ضد موزمبيق، فيما يبدأ جوردان أيو كأساسي.

أعلن كريس هوتون مدرب غانا، تشكيل فريقه لمواجهة في الجولة الثالثة لمجموعة الثانية من كأس أمم إفريقيا.

تشكيل غانا شهد البدء بـ جوزيف باينتسيل بجانب محمد قدوس، وجوردان أيو تهت المهاجم.

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ويبدأ أنتوان سيمينيو كمهاجم أساسي في اللقاء.

وجاء تشكيل غانا كالتالي:

حارس: ريتشار أوفوري.

الدفاع: دينيس أودوي – أليكساندر دجيكو – محمد ساليسو – جيدون مينساه.

الوسط: ماجيد أشيميرو – ساليس عبد الصمد.

أمامهما: جوزيف باينتسيل – محمد قدوس – جوردان أيو.

الهجوم: أنتوان سيمينيو.

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