أمم إفريقيا - بعد الخسارة برباعية.. كوت ديفوار تدخل سجل أسوأ هزائم مستضيف البطولة

الإثنين، 22 يناير 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

كوت ديفوار

دخل منتخب كوت ديفوار في قائمة أسوأ هزائم المنتخبات التي استضافت بطولات أمم إفريقيا، وذلك بعد هزيمته أمام غينيا الاستوائية.

وخسر منتخب كوت ديفوار مستضيف بطولة أمم إفريقيا 2023 على ملعبه ووسط جمهوره أمام غينيا الاستوائية برباعية دون رد، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وبعد هذه الهزيمة أصبح منتخب كوت ديفوار صاحب أسوأ هزيمة لأي منتخب استضاف بطولة أمم إفريقيا عبر التاريخ.

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والصدفة أن قبل كوت ديفوار كان منتخب غينيا الاستوائية صاحب أسوأ خسارة لمستضيف بطولة أمم إفريقيا، عندما خسر 3-صفر أمام كوت ديفوار أيضا.

ليرد منتخب غينيا الاستوائية هزيمته أمام كوت ديفوار، بفوز عريض على الأفيال جعل من منتخبهم صاحب أسوأ هزيمة لصاحب الأرض في تاريخ البطولة.

وإليكم أسوأ هزائم مستضيف بطولة أمم إفريقيا عبر تاريخ البطولة:

كأس الأمم 1984

كوت ديفوار في دور المجموعات 1984

خسارة ضد مصر 2-1

خسارة ضد الكاميرون 2-0

خروج من البطولة

كأس الأمم 2002

خسارة مالي ضد الكاميرون 3-0 نصف النهائي

كأس الأمم 2012

غينيا الاستوائية ضد كوت ديفوار 3-0 دور الثمانية 2012

كأس الأمم 2015

غينيا الاستوائية ضد غانا 3-0 في نصف النهائي 2015

غينيا الاستوائية
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