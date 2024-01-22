أمم إفريقيا - 7 تبديلات في تشكيل كاب فيردي الأساسي أمام مصر

يلعب منتخب كاب فيردي أمام مصر في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالبدلاء بعد إراحة سبعة أساسيين.

ويبدأ الرباعي فوزينيا ولوجان كوستا وكيفن بينا وريان مينديز فقط من التشكيل الأساسي.

ودفع بيدرو بريتو المدير الفني لفريق كاب فيردي بعدد من اللاعبين البدلاء خوفا من البطاقة الصفراء الثانية.

كما غاب بيبي نجم الفريق عن قائمة الفريق.

وجاء تشكيل كاب فيردي كالتالي:

في حراسة المرمى: فوزينيا

في الدفاع: ديني - ديلان تافاريس - لوجان كوستا - ويلي سيميدو

في الوسط: باتريك أندرادي - كيفن بينا - كيني روتشا سانتوس

في الهجوم: جيلسون تافاريز - جاري رودريجيز - ريان مينديز

وحسم منتخب كاب فيردي تأهله في صدارة المجموعة بغض النظر عن نتائج الجولة الثالثة.

ويحتاج منتخب مصر الفوز بأي نتيجة على كاب فيردي من أجل حسم بطاقة التأهل في المركز الثاني.