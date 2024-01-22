وكيله: إصابة صلاح أخطر مما تم تشخيصه في البداية.. وتحديد مدة الغياب

الإثنين، 22 يناير 2024 - 20:47

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر - موزمبيق

كشف رامي عباس وكيل محمد صلاح أن إصابة نجم ليفربول ومنتخب مصر أخطر مما تم تشخيصه في بداية الأمر.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

مصر

وأوضح وكيل محمد صلاح على أن مدة غياب اللاعب ستصل لفترة تتراوح بين 21 إلى 28 يوما وليست مباراتين فقط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا بعد إصابة صلاح أمام غانا يفيد بغيابه عن مواجهة كاب فيردي ومباراة ثمن النهائي حال التأهل فقط.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. مروان وفتوح أساسييان لأول مرة وزيزو في الهجوم ضد كاب فيردي توقع نتيجة مباراة مصر ضد كاب فيردي واكسب قميص المنتخب ونافس على بلاي ستيشن 4 كويز أمم إفريقيا - هل تتذكر مباراة مصر وكوت ديفوار 2008 جيدا؟ مواعيد مباريات الإثنين 22 يناير - مواجهة مصيرية لـ مصر في أمم إفريقيا

وقال رامي عباس عبر حسابه على موقع X: "إصابة محمد صلاح أخطر مما تم تشخيصه في البداية".

وكشف "مدة غيابه ستكون بين 21 إلى 28 يوما وليست مباراتين فقط".

واختتم عباس تصريحاته "أفضل فرصة لتواجد صلاح في بطولة أمم إفريقيا مرة أخرى، بأن يخضع اللاعب لعناية فائقة واستشفاء بإنجلترا ثم يعود لمنتخب مصر وقتما يكون لائق طبيا".

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر.

ويسافر محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة مصر ضد كاب فيردي غدا الإثنين في كأس الأمم الإفريقية.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح قد يعود إلى المنتخب في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، سيعود صلاح لصفوف الفراعنة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.

مصر محمد صلاح رامي عباس وكيل صلاح ليفربول
نرشح لكم
قناع التأهل أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. مروان وفتوح أساسييان لأول مرة وزيزو في الهجوم ضد كاب فيردي منتخب غينيا يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال بعد مقتل ستة مشجعين تقرير: بايرن يصر على عودة مزراوي.. واللاعب يرفض ترك منتخب المغرب انتهت في أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(4) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (1)-(0) غينيا بيساو أمم إفريقيا - التشكيل.. بيبي أساسيا لأول مرة مع كوت ديفوار في مواجهة المتصدر الاستوائي أمم إفريقيا – التشكيل.. أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد غينيا بيساو أمم إفريقيا – زواني: نحتاج الفوز على تونس لتأكيد التأهل
أخر الأخبار
قناع التأهل 6 دقيقة | الكرة الإفريقية
وكيله: إصابة صلاح أخطر مما تم تشخيصه في البداية.. وتحديد مدة الغياب 21 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. مروان وفتوح أساسييان لأول مرة وزيزو في الهجوم ضد كاب فيردي 30 دقيقة | كوت ديفوار 2023
تشكيل السوبر – تورام ولاوتارو في هجوم إنتر.. ولوبتكا يقود وسط نابولي 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب غينيا يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال بعد مقتل ستة مشجعين 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
معسكر الزمالك - انتظام أوباما في التدريبات.. وجلسة بين شيكابالا وثنائي الشباب ساعة | الكرة المصرية
كأس آسيا – قطر تطير بالعلامة الكاملة لدور الـ16.. ولبنان يهدر فرصة تاريخية للتأهل ساعة | آسيا
تقرير: بايرن يصر على عودة مزراوي.. واللاعب يرفض ترك منتخب المغرب 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح