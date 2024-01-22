وكيله: إصابة صلاح أخطر مما تم تشخيصه في البداية.. وتحديد مدة الغياب

كشف رامي عباس وكيل محمد صلاح أن إصابة نجم ليفربول ومنتخب مصر أخطر مما تم تشخيصه في بداية الأمر.

محمد صلاح النادي : ليفربول مصر

وأوضح وكيل محمد صلاح على أن مدة غياب اللاعب ستصل لفترة تتراوح بين 21 إلى 28 يوما وليست مباراتين فقط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أصدر بيانا بعد إصابة صلاح أمام غانا يفيد بغيابه عن مواجهة كاب فيردي ومباراة ثمن النهائي حال التأهل فقط.

وقال رامي عباس عبر حسابه على موقع X: "إصابة محمد صلاح أخطر مما تم تشخيصه في البداية".

وكشف "مدة غيابه ستكون بين 21 إلى 28 يوما وليست مباراتين فقط".

واختتم عباس تصريحاته "أفضل فرصة لتواجد صلاح في بطولة أمم إفريقيا مرة أخرى، بأن يخضع اللاعب لعناية فائقة واستشفاء بإنجلترا ثم يعود لمنتخب مصر وقتما يكون لائق طبيا".

Mohammed’s injury is more serious than first thought and he will be out for 21-28 days, and not 2 games. His best chance at participating in the current AFCON is by undergoing intensive rehabilitation in the uk and rejoining the team as soon as he is fit. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) January 22, 2024

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر.

ويسافر محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة مصر ضد كاب فيردي غدا الإثنين في كأس الأمم الإفريقية.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح قد يعود إلى المنتخب في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، سيعود صلاح لصفوف الفراعنة.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.