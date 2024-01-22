أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. مروان وفتوح أساسييان لأول مرة وزيزو في الهجوم ضد كاب فيردي

دفع روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر بـ مروان عطية وأحمد فتوح في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر.

ويلعب منتخب مصر ضد كاب فيردي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

ويظهر مروان عطية وأحمد فتوح في تشكيل مصر الأساسي لأول مرة في البطولة.

كما عاد زيزو للمشاركة في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب محمد صلاح.

وجاء تشكيل مصر كالآتي:

المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: عمر هاني – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – أحمد فتوح

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حمدي فتحي

الهجوم: زيزو – مصطفى محمد – عمر مرموش

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمد أبو جبل – محمد صبحي – عمر كمال – محمد حمدي – مهند لاشين – علي جبر – ياسر إبراهيم – أحمد حسن "كوكا" – مصطفى فتحي – محمود عبد المنعم "كهربا" - تريزيجيه

وتعادل منتخب مصر في أول مباراتين أمام كل من موزمبيق وغانا ويمتلك نقطتين، بينما يأتي كاب فيردي في الصدارة برصيد 6 نقاط بالفوز على نفس المنتخبين.