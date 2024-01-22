تشكيل السوبر – تورام ولاوتارو في هجوم إنتر.. ولوبتكا يقود وسط نابولي
الإثنين، 22 يناير 2024 - 20:17
كتب : FilGoal
أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي السوبر الإيطالي.
لاوتارو مارتينيز
النادي : إنتر
ويبدأ إنزاجي بماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في الهجوم.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: يان سومر
خط الدفاع: بنجامين بافارد – ستيفان دي فراي – فرانشيسكو أتشيربي
خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو دي ماركو
خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز
وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل نابولي على النحو التالي:
حراسة المرمى: بيرلويجي جوليني
خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – باسكوالي ماتزوكي
خط الوسط: ينس كيجوستي – ستانيسلاف لوبوتكا – أليسيو زيربين
خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا – جيوفاني سيميوني – ماتيو بوليتانو
وفاز إنتر على نظيره لاتسيو في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد، وفي المقابل انتصر نابولي على غريمه فيورنتينا بنفس النتيجة، وذلك في نصف نهائي البطولة.