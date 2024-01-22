تشكيل السوبر – تورام ولاوتارو في هجوم إنتر.. ولوبتكا يقود وسط نابولي

أعلن سيموني إنزاجي المدير الفني لإنتر ميلان تشكيل فريقه الأساسي ضد نابولي في المباراة التي ستجمعهما بعد قليل في نهائي السوبر الإيطالي.

ويبدأ إنزاجي بماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز في الهجوم.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: يان سومر

خط الدفاع: بنجامين بافارد – ستيفان دي فراي – فرانشيسكو أتشيربي

خط الوسط: ماتيو دارميان – نيكولو باريلا – هاكان تشالهان أوجلو – هنريك مخيتاريان – فيديريكو دي ماركو

خط الهجوم: ماركوس تورام – لاوتارو مارتينيز

وعلى الجانب الآخر جاء تشكيل نابولي على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرلويجي جوليني

خط الدفاع: جيوفاني دي لورينزو – أمير رحماني – جوان جيسوس – باسكوالي ماتزوكي

خط الوسط: ينس كيجوستي – ستانيسلاف لوبوتكا – أليسيو زيربين

خط الهجوم: خفيشا كفاراتسخيليا – جيوفاني سيميوني – ماتيو بوليتانو

وفاز إنتر على نظيره لاتسيو في نصف النهائي بثلاثة أهداف دون رد، وفي المقابل انتصر نابولي على غريمه فيورنتينا بنفس النتيجة، وذلك في نصف نهائي البطولة.