منتخب غينيا يوجه رسالة للجماهير قبل مواجهة السنغال بعد مقتل ستة مشجعين

وجه منتخب غينيا رسالة إلى جماهيره بشأن الاحتفالات وذلك عقب مقتل ستة مشجعين في حوادث مرورية بعد الانتصار على جامبيا.

وناشد الاتحاد الغيني ولاعبي المنتخب، جماهيرهم للاحتفال بحرص قبل مواجهة السنغال المرتقبة.

وجمع منتخب غينيا أربع نقاط من أول جولتين بعد الانتصار على جامبيا والتعادل مع الكاميرون.

وكتب الاتحاد الغيني عبر حسابه الرسمي "نشعر بحزن عميق لخسارة بعض مشجعينا خلال احتفالات الفوز على جامبيا، احتفلوا بحرص واعتنوا بأنفسكم".

كما نشر الاتحاد الغيني مقطع فيديو للاعبي المنتخب والمدير الفني، يناشدون الجماهير بالحرص والهدوء أثناء الاحتفالات.

واقترب منتخب غينيا من حسم التأهل بصورة رسمية إلى ثمن النهائي بعد جمع 4 نقاط من أول جولتين.

ويلعب منتخب غينيا أمام السنغال في تمام السابعة من مساء غدا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وتختتم منافسات دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل.