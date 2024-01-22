معسكر الزمالك - انتظام أوباما في التدريبات.. وجلسة بين شيكابالا وثنائي الشباب

انتظم يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب الزمالك في التدريبات الجماعية بعد غيابه عن مواجهة الوحدة الودية بسبب الإصابة.

ويخوض فريق الزمالك معسكرا في أبوظبي استغلالا لفترة التوقف الدولي بسبب أمم إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة أم صلال القطري يوم الأربعاء لتحديد المركز الثالث ببطولة الوحدة الودية.

وكان أوباما قد غاب عن مواجهة الوحدة الأولى بسبب معاناته من إجهاد عضلي، مما دفع الجهاز الفني لإراحته من اللقاء.

وأدى اوباما تدريبات تأهيلية قبل المران قبل أن يشارك في التقسيمة الجماعية التي أقيمت في مران اليوم.

وعقد معتمد جمال المدير الفني لفريق وشرح المدير الفني الأخطاء التي وقع فيها الفريق في ودية الوحدة الإماراتي لتلافي تكرارها في لقاء أم صلال، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في الفترة الحالية.

وحرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق على عقد جلسة مع عمار ياسر ومحمد السيد ثنائي الأبيض مواليد 2005 على هامش مران اليوم، ومنح شيكابالا الثنائي بعض التعليمات والنصائح، وطالبهما ببذل أقصى جهد مع الفريق في الفترة الحالية.

وحصل كل من ناصر منسي وحمزة المثلوثي ومحمود حمدي الونش ونبيل عماد دونجا وعمر جابر ومحمد أشرف روقا على راحة من التقسيمة.