كأس آسيا – قطر تطير بالعلامة الكاملة لدور الـ16.. ولبنان يهدر فرصة تاريخية للتأهل

الإثنين، 22 يناير 2024 - 19:16

كتب : FilGoal

حسن الهيدوس

تمكن منتخب قطر من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 بعد الفوز على الصين بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وسجل هدف العنابي الوحيد حسن الهيدوس في الدقيقة 66 بطريقة مذهلة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء مباشرة دون أن تلمس الكرة الأرض وسكنت الشباك.

وسيطرت قطرعلى المباراة إلا في لقطة واحدة في الدقيقة الـ37 بعد إنقاذ سعد الشيب حارس مرمى العنابي هدفا مؤكدا بعد ارتداد الكرة إلى شيهاو وي لاعب الصين قرب الـ6 ياردات.

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وحقق منتخب قطر العلامة الكاملة في المجموعة بالفوز على لبنان وطاجيكستان والآن الصين.

لبنان × طاجيكستان

وعلى الجانب الآخر أهدر منتخب لبنان فرصة تاريخية في التأهل إلى دور الـ16 بعد الهزيمة من طاجيكستان بهدفين مقابل هدف بعد التقدم أولا في النتيجة.

ولم يتأهل أبدا منتخب لبنان من قبل إلى دور الـ16 في أي نسخة من البطولة.

وكان المنتخب قريبا من التأهل ليحقق التاريخ.

أحرز هدف لبنان باسل جرادي، بينما سجل ثنائية طاجيكستان بارفيزدزهون أوماربياف و نوريدين خامروكولوف.

وتقدم جرادي في الدقيقة 47 بعد تسديدة رائعة من الجهة اليسرى ذهبت في الزاوية البعيدة من المرمى.

انقلاب المباراة

وقرر حكم اللقاء طرد قاسم الزين بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب تدخله القوي على لاعب طاجيكستان قلبت الأمور رأسا على عقب ضد لبنان وينهار تماما.

تأثر الانهيار

وتعادل أوماربياف من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 80.

وقضى خامروكولوف على آمال لبنان كليا في الدقيقة 92 بعد رأسية من مسافة بعيدة ويقضي على آمال لبنان.

وبذلك أصبح الترتيب النهائي للمجموعة قطر في الصدارة بالعلامة الكاملة وطاجيكستان في الوصافة بـ4 نقاط، وأتى المنتخب الصيني في المركز الثالث بنقطتين، بينما تذيل لبنان الترتيب بنقطة واحدة.

لبنان الصين قطر كأس آسيا 2023
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