كأس آسيا – قطر تطير بالعلامة الكاملة لدور الـ16.. ولبنان يهدر فرصة تاريخية للتأهل
الإثنين، 22 يناير 2024 - 19:16
كتب : FilGoal
تمكن منتخب قطر من التأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس آسيا 2023 بعد الفوز على الصين بهدف دون رد في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وسجل هدف العنابي الوحيد حسن الهيدوس في الدقيقة 66 بطريقة مذهلة بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء مباشرة دون أن تلمس الكرة الأرض وسكنت الشباك.
وسيطرت قطرعلى المباراة إلا في لقطة واحدة في الدقيقة الـ37 بعد إنقاذ سعد الشيب حارس مرمى العنابي هدفا مؤكدا بعد ارتداد الكرة إلى شيهاو وي لاعب الصين قرب الـ6 ياردات.
وحقق منتخب قطر العلامة الكاملة في المجموعة بالفوز على لبنان وطاجيكستان والآن الصين.
قطر تفتتح التسجيل بهدف ولا أروع من كابتن العنابي حسن الهيدوس في شباك الصين#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 | #قطر_الصين#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/WQjIz2AIjR— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
لبنان × طاجيكستان
وعلى الجانب الآخر أهدر منتخب لبنان فرصة تاريخية في التأهل إلى دور الـ16 بعد الهزيمة من طاجيكستان بهدفين مقابل هدف بعد التقدم أولا في النتيجة.
ولم يتأهل أبدا منتخب لبنان من قبل إلى دور الـ16 في أي نسخة من البطولة.
وكان المنتخب قريبا من التأهل ليحقق التاريخ.
أحرز هدف لبنان باسل جرادي، بينما سجل ثنائية طاجيكستان بارفيزدزهون أوماربياف و نوريدين خامروكولوف.
وتقدم جرادي في الدقيقة 47 بعد تسديدة رائعة من الجهة اليسرى ذهبت في الزاوية البعيدة من المرمى.
باسل جرادي يفتتح التسجيل لرجال الأرز من تسديدة ولا أروع#كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #طاجيكستان_لبنان#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/cq3NqgimlB— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
انقلاب المباراة
وقرر حكم اللقاء طرد قاسم الزين بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب تدخله القوي على لاعب طاجيكستان قلبت الأمور رأسا على عقب ضد لبنان وينهار تماما.
🟥 قاسم الزين يتلقى بطاقة حمراء بعد تدخل خطير بعد العودة لتقنية الفيديو #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #طاجيكستان_لبنان#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/L6h0HCPBNd— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
تأثر الانهيار
وتعادل أوماربياف من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة في الدقيقة 80.
منتخب طاجيكستان يدرك التعادل من ركلة مباشرة #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #طاجيكستان_لبنان#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/sus4UDPqmv— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وقضى خامروكولوف على آمال لبنان كليا في الدقيقة 92 بعد رأسية من مسافة بعيدة ويقضي على آمال لبنان.
الشباك اللبنانية تتلقى الهدف الثاني #كأس_آسيا | #كأس_آسيا2023 #طاجيكستان_لبنان#AsianCup2023 #Asiancup #Qatar2023 pic.twitter.com/1lqSQ8At97— beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 22, 2024
وبذلك أصبح الترتيب النهائي للمجموعة قطر في الصدارة بالعلامة الكاملة وطاجيكستان في الوصافة بـ4 نقاط، وأتى المنتخب الصيني في المركز الثالث بنقطتين، بينما تذيل لبنان الترتيب بنقطة واحدة.