تقرير: بايرن يصر على عودة مزراوي.. واللاعب يرفض ترك منتخب المغرب

الإثنين، 22 يناير 2024 - 19:00

كتب : FilGoal

نصير مزراوي لاعب المغرب

يصر نادي بايرن ميونيخ الألماني على استعادة لاعبه المغربي نصير مزراوي خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال علاجه.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي بايرن يرغب في عودة نصير مزراوي لتلقي العلاج في ألمانيا.

لكن اللاعب يرفض هذا المقترح ويريد الاستمرار في معسكر منتخب المغرب ببطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

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ويرفض كذلك وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب ترك لاعبه ليعود إلى ألمانيا.

وهو نفس موقف الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزي لقجع الذي يرى عدم قانونية ترك اللاعب خلال بطولة أمم إفريقيا.

الأمر الذي دفع نادي بايرن ميونيخ لإرسال طاقم طبي إلى كوت ديفوار لمتابعة عملية علاج وتأهيل نصير مزراوي.

مزراوي أصيب في نوفمبر الماضي، لكنه كان ضمن اختيارات وليد الركراكي مدرب المغرب، ولذلك لم يلتحق ببعثة المغرب سوى يوم الأربعاء بعد الخضوع لبرنامج تأهيلي مع فريقه الألماني.

نصير مزراوي كأس الأمم الإفريقية منتخب المغرب بايرن ميونيخ وليد الكراكي
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