أمم إفريقيا - التشكيل.. بيبي أساسيا لأول مرة مع كوت ديفوار في مواجهة المتصدر الاستوائي

الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:14

كتب : FilGoal

كوت ديفوار - غينيا بيساو - هدف سيكو فوفانا

أعلن جان لوي جاسيه المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار عن تشكيل المباراة الأخيرة في دور المجموعات ضد غينيا الاستوائية.

ويشارك نيكولاس بيبي بصفة أساسية للمرة الأولى مع الأفيال.

وجاء التشكيل كالتالي:

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حراسة المرمى: يحيى فوفانا

خط الدفاع: ويلفريد سينجو - ويلي بولي - إيفان نديكا - جيسلان كونان

خط الوسط: فرانك كيسي - سيكو فوفانا - إبراهيم سنجاريه

خط الهجوم: كريستيان كوامي - عمر دياكيتيه - نيكولاس بيبي

على الجانب الآخر جاء تشكيل غينيا الاستوائية كالتالي:

حراسة المرمى: جيسوس أوونو

خط الدفاع: باسيليو ندونج - كارلوس أكابو - ساول كوكو - إستيبان أوبيانج

خط الوسط: بيكورو - إيبان سالفادور - خوسيه مارشين - خوسيتي ميراندا - بابلو جانيت

خط الهجوم: إميليو إنسوي

ويحتل منتخب غينيا الاستوائية صدارة المجموعة بـ 4 نقاط، بفارق الأهداف عن نيجيريا، بينما يتواجد منتخب كوت ديفوار في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

غينيا الاستوائية كوت ديفوار أمم إفريقيا
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