أمم إفريقيا – التشكيل.. أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد غينيا بيساو
الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:11
كتب : FilGoal
أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية.
فيكتور أوسيمين
النادي : نابولي
ويلعب منتخب نيجيريا ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.
وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:
المرمى: ستانلي نوابيلي
الدفاع: أولا أينا – كينيث أوميرو - سيمي أجايي - كالفن باسي
الوسط: فرانك أوجوتشوكو أونيكا – جوي أريبو - صامويل تشوكويزي – برايت صامويل
الهجوم: فيكتور أوسيمين – موسيس سيمون
بينما جاء تشكيل غينيا بيساو كالآتي:
المرمى: جوناس مينديز
الدفاع: هوبولانج مينديز – إدجار لي – أوبا سانجانتي – نانو جوميز
الوسط: جانيو بيكل – فيرناندو جوميز نيتو – فامانا كويزيرا – دالسيو جوميز
الهجوم: كارلوس مينديز – زينو جانو
ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع غينيا الإستوائية صاحب المركز الأول.
ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير دون نقاط.