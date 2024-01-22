أمم إفريقيا – التشكيل.. أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد غينيا بيساو

الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:11

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نيجيريا

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

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المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا – كينيث أوميرو - سيمي أجايي - كالفن باسي

الوسط: فرانك أوجوتشوكو أونيكا – جوي أريبو - صامويل تشوكويزي – برايت صامويل

الهجوم: فيكتور أوسيمين – موسيس سيمون

بينما جاء تشكيل غينيا بيساو كالآتي:

المرمى: جوناس مينديز

الدفاع: هوبولانج مينديز – إدجار لي – أوبا سانجانتي – نانو جوميز

الوسط: جانيو بيكل – فيرناندو جوميز نيتو – فامانا كويزيرا – دالسيو جوميز

الهجوم: كارلوس مينديز – زينو جانو

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع غينيا الإستوائية صاحب المركز الأول.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير دون نقاط.

نيجيريا كأس الأمم الإفريقية غينيا بيساو
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