أمم إفريقيا – التشكيل.. أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد غينيا بيساو

أعلن جوزيه بيسيرو المدير الفني لمنتخب نيجيريا تشكيل فريقه لمواجهة غينيا بيساو في كأس الأمم الإفريقية.

فيكتور أوسيمين النادي : نابولي نيجيريا

ويلعب منتخب نيجيريا ضد غينيا بيساو في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وجاء تشكيل نيجيريا كالآتي:

المرمى: ستانلي نوابيلي

الدفاع: أولا أينا – كينيث أوميرو - سيمي أجايي - كالفن باسي

الوسط: فرانك أوجوتشوكو أونيكا – جوي أريبو - صامويل تشوكويزي – برايت صامويل

الهجوم: فيكتور أوسيمين – موسيس سيمون

بينما جاء تشكيل غينيا بيساو كالآتي:

المرمى: جوناس مينديز

الدفاع: هوبولانج مينديز – إدجار لي – أوبا سانجانتي – نانو جوميز

الوسط: جانيو بيكل – فيرناندو جوميز نيتو – فامانا كويزيرا – دالسيو جوميز

الهجوم: كارلوس مينديز – زينو جانو

ويحتل منتخب نيجيريا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع غينيا الإستوائية صاحب المركز الأول.

ويأتي منتخب غينيا بيساو في المركز الأخير دون نقاط.