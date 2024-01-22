ديكو يرد على رغبة بايرن في التعاقد مع أراوخو

الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

ديكو

رد ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة الإسباني على رغبة بايرن ميونيخ في التعاقد مع رونالد أراوخو مدافع الفريق الكتالوني.

وقال ديكو لمنصة موفيستار الإسبانية: "نحن لا نفكر في بيعه، إنه ليس للبيع".

وأضاف "أراوخو يعتبر واحد من اللاعبين الأساسيين لمستقبل برشلونة".

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واختتم "نريده أن يكون سعيدا وهذا يظهر عليه يوميا، لا يوجد شيء يمكن الحديث عنه".

وارتبط النادي البافاري منذ فترة بالتعاقد مع المدافع الذي يبلغ من العمر 24 عاما.

وعلق اللاعب نفسه من قبل على مفاوضات بايرن قائلا: "لم أتفق مع بايرن ميونيخ وهناك إشاعات أيضا عن إنتقالي إلى مانشستر يونايتد لكنني أركز الآن مع برشلونة".

وارتبط أيضا مانشستر يونايتد منذ فترة بالتعاقد مع أراوخو إذ بايرن ليس النادي الوحيد الذي حاول ضم لاعب منتخب الأوروجواي.

وحذر ريو فيرديناد أسطورة مانشستر يونايتد، أراوخو من الذهاب إلى الشياطين الحمر.

وعلق فيرديناند على الأمر لبرنامج "فايب ويز فايف" قائلا: "إذا كنت لاعبا مثل أراوخو ولدي كل الإمكانيات والجودة لأكون من بين أفضل المدافعين في العالم لماذا سأذهب إلى مانشستر يونايتد؟".

وتابع "من ذهب إلى مانشستر يونايتد وأصبح أفضل؟ رافاييل فاران أسوأ، كاسيميرو تراجعت قيمته السوقية وأهميته، ستحصل على الكثير من الأموال، برونو فيرنانديز الوحيد الذي أصبح أفضل".

وواصل "سألقي نظرة على فاران الذي أصبح بديلا للاعب في الأساس مركزه ظهير أيسر -لوك شو- وكذلك يلعب بدلا منه مدافع مخضرم وهو جوني إيفينس الذي عاد للعب بعد 18 شهرا".

وأنهى حديثه قائلا: "إذا كنت مكان أراوخو فلن أغامر بمسيرتي وحياتي للذهاب إلى مانشستر يونايتد".

برشلونة مانشستر يونايتد بايرن ميونيخ الدوري الإنجليزي الدوري الإسباني
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