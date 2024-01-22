أمم إفريقيا – زواني: نحتاج الفوز على تونس لتأكيد التأهل

الإثنين، 22 يناير 2024 - 17:50

كتب : FilGoal

سميبا زواني لاعب جنوب إفريقيا

يرى ثيمبا زواني لاعب منتخب جنوب إفريقيا أن فريقه يحتاج للفوز على تونس من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية.

ثيمبا زواني

النادي : ماميلودي صنداونز

تونس
جنوب إفريقيا

وقال زواني عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "في كل مباراة أذهب بثقة لتسجيل الأهداف، وكل اللاعبين يحتاجون لتسجيل الأهداف".

وأضاف "سنجري تحليلا شاملا عن منتخب تونس، ستكون مباراة صعبة وسوف نستعد بشكل جيد ونصل إلى الخطة المناسبة".

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - الجزائر تفقد بن ناصر وبن سبعيني أمام موريتانيا أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: سأحاول إقصاء الجزائر كما فعلت ضد غانا

وأتم تصريحاته "نعلم أننا نحتاج للفوز على تونس من أجل تأكيد التأهل".

وحصل ثيبما زواني لاعب منتخب جنوب إفريقيا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا أكبر انتصارات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار حتى الآن، بالفوز على ناميبيا بربعاية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل زواني نجم فريق ماميلودي صنداونز هدفين من ضمن رباعية منتخب جنوب إفريقيا في المباراة.

وحصد منتخب جنوب إفريقيا وشهرته "الأولاد" أول انتصاراته في البطولة بعدما خسر في الجولة السابقة ضد مالي بثنائية دون رد.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ناميبيا صاحب المركز الثالث، ويقبع منتخب تونس في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

تونس أمم إفريقيا جنوب إفريقيا زواني
نرشح لكم
تقرير: بايرن يصر على عودة مزراوي.. واللاعب يرفض ترك منتخب المغرب مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (0)-(0) غينيا بيساو أمم إفريقيا - التشكيل.. بيبي أساسيا لأول مرة مع كوت ديفوار في مواجهة المتصدر الاستوائي أمم إفريقيا – التشكيل.. أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد غينيا بيساو أمم إفريقيا - الجزائر تفقد بن ناصر وبن سبعيني أمام موريتانيا أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: سأحاول إقصاء الجزائر كما فعلت ضد غانا توقع نتيجة مباراة مصر ضد كاب فيردي واكسب قميص المنتخب ونافس على بلاي ستيشن 4 أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي عن مستوى محرز والتحكيم وإمكانية التأهل أو الإقصاء
أخر الأخبار
كأس آسيا – قطر تطير بالعلامة الكاملة لدور الـ16.. ولبنان يهدر فرصة تاريخية للتأهل 4 دقيقة | آسيا
تقرير: بايرن يصر على عودة مزراوي.. واللاعب يرفض ترك منتخب المغرب 20 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مباشر أمم إفريقيا - كوت ديفوار (0)-(0) غينيا الاستوائية.. نيجيريا (0)-(0) غينيا بيساو 22 دقيقة | الكرة الإفريقية
سكاي: نيوكاسل يحدد سعر بيع تريبيير لـ بايرن 30 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أمم إفريقيا - التشكيل.. بيبي أساسيا لأول مرة مع كوت ديفوار في مواجهة المتصدر الاستوائي ساعة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا – التشكيل.. أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد غينيا بيساو ساعة | كوت ديفوار 2023
ديكو يرد على رغبة بايرن في التعاقد مع أراوخو ساعة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا – زواني: نحتاج الفوز على تونس لتأكيد التأهل ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح