أمم إفريقيا – زواني: نحتاج الفوز على تونس لتأكيد التأهل

يرى ثيمبا زواني لاعب منتخب جنوب إفريقيا أن فريقه يحتاج للفوز على تونس من أجل ضمان التأهل إلى دور الـ16 في كأس الأمم الإفريقية.

وقال زواني عبر موقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: "في كل مباراة أذهب بثقة لتسجيل الأهداف، وكل اللاعبين يحتاجون لتسجيل الأهداف".

وأضاف "سنجري تحليلا شاملا عن منتخب تونس، ستكون مباراة صعبة وسوف نستعد بشكل جيد ونصل إلى الخطة المناسبة".

وأتم تصريحاته "نعلم أننا نحتاج للفوز على تونس من أجل تأكيد التأهل".

وحصل ثيبما زواني لاعب منتخب جنوب إفريقيا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا أكبر انتصارات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار حتى الآن، بالفوز على ناميبيا بربعاية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل زواني نجم فريق ماميلودي صنداونز هدفين من ضمن رباعية منتخب جنوب إفريقيا في المباراة.

وحصد منتخب جنوب إفريقيا وشهرته "الأولاد" أول انتصاراته في البطولة بعدما خسر في الجولة السابقة ضد مالي بثنائية دون رد.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ناميبيا صاحب المركز الثالث، ويقبع منتخب تونس في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.