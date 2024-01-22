دوري المحترفين - 5 أندية تضمن المنافسة على الصعود.. و7 آخرين يشاركون في تفادي الهبوط

الإثنين، 22 يناير 2024 - 17:15

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

أقيمت اليوم 10 مباريات في الجولة 18 وقبل الأخيرة للمرحلة الأولى لدوري المحترفين لتحديد أندية المشاركين في المرحلة الثانية.

وسيلعب أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر في مرحلة الصعود للدوري الممتاز، بينما يلعب أصحاب المراكز من الـ 11 إلى الـ 20 في مرحلة تفادي الهبوط للدوري لدوري القسم الثاني ب.

وجاءت نتائج المباريات بالكامل كالتالي:

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - الجزائر تفقد بن ناصر وبن سبعيني أمام موريتانيا أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب موريتانيا: سأحاول إقصاء الجزائر كما فعلت ضد غانا انتهت كأس آسيا – قطر (1)-(0) الصين.. وطاجيكستان (2)-(1) لبنان توقع نتيجة مباراة مصر ضد كاب فيردي واكسب قميص المنتخب ونافس على بلاي ستيشن 4

السكة الحديد 0-0 القناة

بتروجت 2-1 الاتصالات

النجوم 0-1 غزل المحلة

دكرنس 1-1حرس الحدود

أبو قير 2-0 جمهورية شبين

النصر للتعدين 1-1 أسوان

راية 4-0 مصر للمقاصة

طنطا 1-1 لافيينا

وادي دجلة 2-1 بترول أسيوط

بروكسي 1-1مكادي

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني بـ.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى.

وجاء ترتيب الدوري بالكامل كالتالي:

1- بتروجت (42 نقطة)

2- وادي دجلة (35 نقطة)

3- حرس الحدود (33 نقطة)

4- غزل المحلة (32 نقطة)

5- لافيينا (31 نقطة).

6- بترو أسيوط (28 نقطة).

7- طنطا (27 نقطة).

8- راية (27 نقطة).

9- السكة الحديد (26نقطة).

10- بروكسي (26 نقطة).

11- القناة (25 نقطة).

12- أبو قير للأسمدة (24 نقطة).

13- أسوان (22 نقطة).

14- وي (21 نقطة).

15- دكرنس (21 نقطة).

16- مكادي (15 نقطة).

17- جمهورية شبين (14نقطة).

18- النجوم (13 نقطة).

19- مصر للمقاصة (9 نقاط).

20- النصر للتعدين (6 نقاط).

وضمنت أندية أسوان وفريق وي ودكرنس ومكادي وجمهورية شبين والنجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين تواجدوا في مرحلة الهبوط.

بينما ضمن أندية بتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا ضمنوا مرحلة الصعود.

دوري الدرجة الثانية
نرشح لكم
الدرجة الثانية ب.. جمعة مشهور مديرا فنيا لنادي بورفؤاد الدرجة الثانية ب - هزيمة ثقيلة واستقالة جديدة في الجولة 11 دوري المحترفين - التجربة الـ13.. القناة يعين أحمد العجوز مديرا فنيا للفريق دوري المحترفين - لافيينا يتعاقد مع جناح فاركو أحمد عيد عبد الملك مديرا فنيا لـ غزل المحلة الدرجة الثانية ب – بداية الدور الثاني باستمرار حفاظ الترسانة على صدارة مجموعته دوري المحترفين - حصاد الجولة 16.. 5 أندية إلى مرحلة الهبوط دوري المحترفين - بتروجت يحسم القمة.. ولافيينا يستعيد الانتصارات
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - قدوس: أهدرنا فرصة التأهل لهذا السبب 49 ثاتيه | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - إسباني تحول لهداف غينيا الاستوائية التاريخي.. إنسوي رجل مباراة كوت ديفوار 10 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خورخي مينديز يوضح موقف برشلونة من استمرار كانسيلو وفيليكس 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد 17 عاما من الرحيل.. فيدال يعود لفريقه القديم 23 دقيقة | أمريكا
فيتوريا: حققنا الأهم.. ومستعدون لمواجهة أي فريق في إفريقيا 34 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كاف يعلن فتح تحقيقات بسبب أحداث الركراكي ومبيمبا 49 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مواعيد مباريات الثلاثاء 23 يناير 2024.. مواجهات حاسمة في أمم إفريقيا.. وفلسطين في آسيا ساعة | آسيا
مصدر من المصري لـ في الجول: مروان حمدي لاعبا في بيراميدز.. وهذه قيمة الصفقة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 3 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 4 تعليق من محمد قدوس على صلاح