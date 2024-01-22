دوري المحترفين - 5 أندية تضمن المنافسة على الصعود.. و7 آخرين يشاركون في تفادي الهبوط

أقيمت اليوم 10 مباريات في الجولة 18 وقبل الأخيرة للمرحلة الأولى لدوري المحترفين لتحديد أندية المشاركين في المرحلة الثانية.

وسيلعب أصحاب المراكز من الأول إلى العاشر في مرحلة الصعود للدوري الممتاز، بينما يلعب أصحاب المراكز من الـ 11 إلى الـ 20 في مرحلة تفادي الهبوط للدوري لدوري القسم الثاني ب.

وجاءت نتائج المباريات بالكامل كالتالي:

السكة الحديد 0-0 القناة

بتروجت 2-1 الاتصالات

النجوم 0-1 غزل المحلة

دكرنس 1-1حرس الحدود

أبو قير 2-0 جمهورية شبين

النصر للتعدين 1-1 أسوان

راية 4-0 مصر للمقاصة

طنطا 1-1 لافيينا

وادي دجلة 2-1 بترول أسيوط

بروكسي 1-1مكادي

ويتأهل صاحبا أول مركزين بالمرحلة النهائية إلى الدوري الممتاز بشكل مباشر، بينما يهبط أصحاب المراكز الـ 6 الأخيرة إلى دوري القسم الثاني بـ.

ويتأهل كل فريق إلى المرحلة النهائية بالنقاط التي حصل عليها في المرحلة الأولى.

وجاء ترتيب الدوري بالكامل كالتالي:

1- بتروجت (42 نقطة)

2- وادي دجلة (35 نقطة)

3- حرس الحدود (33 نقطة)

4- غزل المحلة (32 نقطة)

5- لافيينا (31 نقطة).

6- بترو أسيوط (28 نقطة).

7- طنطا (27 نقطة).

8- راية (27 نقطة).

9- السكة الحديد (26نقطة).

10- بروكسي (26 نقطة).

11- القناة (25 نقطة).

12- أبو قير للأسمدة (24 نقطة).

13- أسوان (22 نقطة).

14- وي (21 نقطة).

15- دكرنس (21 نقطة).

16- مكادي (15 نقطة).

17- جمهورية شبين (14نقطة).

18- النجوم (13 نقطة).

19- مصر للمقاصة (9 نقاط).

20- النصر للتعدين (6 نقاط).

وضمنت أندية أسوان وفريق وي ودكرنس ومكادي وجمهورية شبين والنجوم ومصر للمقاصة والنصر للتعدين تواجدوا في مرحلة الهبوط.

بينما ضمن أندية بتروجت ووادي دجلة وحرس الحدود وغزل المحلة ولافيينا ضمنوا مرحلة الصعود.