أمم إفريقيا - الجزائر تفقد بن ناصر وبن سبعيني أمام موريتانيا

أعلن جمال بلماضي مدرب منتخب الجزائر غياب الثنائي إسماعيل بن ناصر ورامي بن سبعيني أمام موريتانيا يوم الثلاثاء.

وقال بلماضي في مؤتمر صحفي: "إسماعيل بن ناصر سيغيب أمام موريتانيا بسبب الإصابة".

وأضاف "رامي بن سبعيني سيغيب أيضا، لكن بسبب الإيقاف".

وتلقى بن سبعيني بطاقة صفراء أمام أنجولا وصفراء أخرى أمام بوركينا فاسو ليغيب تلقائيا أمام موريتانيا.

وأوضح بلماضي "غياب بن ناصر وبن سبعيني أمام موريتانيا سيكون مؤثرا، لكننا نملك بدائل قوية".

وأتم "أثق في قدرة من سيشارك بدلا منهما في تقديم أفضل مستوى".

بعد التعادل مع الجزائر، وضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل منتخب الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

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