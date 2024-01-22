انتهت كأس آسيا – قطر (1)-(0) الصين.. وطاجيكستان (2)-(1) لبنان

الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

هدف المعز علي لـ قطر أمام لبنان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من كأس آسيا.

قطر ضد الصين (0/0)

انتهت

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ق 64: جوووووول خراااافي من حسن الهيدوس بعد تسديده للكرة مباشرة في الهواء من خارج منطقة الجزاء وتسكن الشباك.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 37: سعد الشيب حارس مرمى قطر ينقذ هدفا مؤكدا بعد ارتداد الكرة إلى شيهاو وي لاعب الصين قرب الـ6 ياردات.

بداية المباراة

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طاجيكستان ضد لبنان (0/0)

ق +90: جووول نوريدين خامروكولوف بعد رأسية من مسافة بعيدة ويقضي على آمال لبنان.

ق 80: جووول بارفيزدزهون أوماربياف من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة.

إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 68: جووول أليشر دزهاليلوف بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن هناك عودة لتقنية الفيديو.

ق 55: حكم اللقاء يقرر طرد قاسم الزين بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ق 53: تقنية الفيديو تراجع حالة طرد للبنان.

ق 47: جووول باسل جرادي بعد تسديدة رائعة من الجهة اليسرى ذهبت في الزاوية البعيدة من المرمى.

بداية الشوط الثاني

استراحة

تم إلغاء الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب التسلل.

ق +45: جووول شيرفوني ماباتشيوف بعدما تلقى تمريرة على الجهة اليمنى وركض وسدد الكرة في المرمى في الزاوية الضيقة.

ق 41: حارس طاجسكتان يتصدى لتسديدة قوية من باسل جرادي لاعب لبنان من داخل منطقة الجزاء.

ق 30: فرصة خطيرة طاجيكستان بعد خطأ فادح من حارس مرمى لبنان وارتطمت الكرة في العارضة.

بداية المباراة

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ترتيب المجموعة الآن

1-قطر: 6 نقاط

2-الصين: 2 نقطتان

3-لبنان: 1 نقطة

4-طاجيكستان: 1 نقطة

كأس آسيا لبنان قطر طاجكستان الصين
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