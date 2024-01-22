توقع نتيجة مباراة مصر ضد كاب فيردي واكسب قميص المنتخب ونافس على بلاي ستيشن 4

الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:25

كتب : FilGoal

توقع نتيجة مباراة

يقدم لكم FilGoal.com مسابقة التوقعات في بطولة أمم إفريقيا، وتوقع نتيجة مباراة منتخب مصر المقبلة ضد غانا لتربح الجائزة.

وللفوز بقميص كوكاكولا لمنتخب مصر عليك توقع نتيجة المباراة المقبلة ضد كاب فيردي بشكل صحيح داخل تحدي المباراة على مسابقة التوقعات على موقع FilGoal.com.

للتوقع من هنا

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ويفوز بقميص منتخب مصر أصحاب أول 10 مراكز في ترتيب تحدي توقع مباراة مصر ضد غانا فقط.

والجائزة الكبرى لمسابقة التوقعات طوال بطولة أمم إفريقيا هي الفوز بجهاز بلاي ستيشن 4.

ويحصل صاحب المركز الأول في الترتيب العام لمسابقة التوقعات طوال البطولة على جهاز بلاي ستيشن 4.

"تمت المسابقة تحت إخطار جهاز حماية المستهلك رقم 13 لسنة 2024"

مصر كاب فيردي توقع نتيحة المباراة
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