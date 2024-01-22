أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي عن مستوى محرز والتحكيم وإمكانية التأهل أو الإقصاء

الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:17

كتب : FilGoal

جمال بلماضي - الجزائر

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن مستوى قائده رياض محرز وإمكانية الاستمرار في بطولة أمم إفريقيا 2023 أو الخروج منها.

ويدخل المنتخب الجزائري اختبارا صعبا بمواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء وهو يملك نقطتين فقط.

كل ما يلي على لسان بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:

أخبار متعلقة:
كويز أمم إفريقيا - اختبر معلوماتك.. هل تتذكر مشاركات أحمد حسن في البطولة بشكل جيد؟ مدافع المغرب: ظهر علينا بعض الإعياء في الدقائق الأخيرة من لقاء الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا - قائد المغرب يعلق على المشادة الجماعية بعد لقاء الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا - رئيس الاتحاد الجزائري: لا نتحدث عن مؤامرة تحكيمية ولكن

"مباراة موريتانيا هامة وحاسمة وحضرنا لها جيدا".

"الدافع النفسي للعودة لا يفاجئني، أعرف فريقي، ولا نريد مغادرة البطولة".

"سنلعب بكامل حظوظنا لآخر دقيقة، لتحقيق التأهل للدور المقبل من البطولة".

"الجانب النفسي مهم جدا في هذا النوع من المواجهات، وليس لدينا ضغط ونريد مواصلة المشوار".

"هل أتقدم باستقالتي في حالة عدم تحقيق الفوز؟ إن شاء الله سنفوز".

"بالنسبة لخطة مباراة موريتانيا لن أتحدث عنها لكننا سندخل إلى اللقاء بهدف الفوز والتأهل وهذا هو الأهم".

"اللاعبون سيقدمون ماعليهم في أرض الملعب، الكل على قدر المسؤولية".

"سنصحح أخطاء المباريات الماضية، وسنواصل اللعب وبسط سيطرتنا في أرض الملعب وتطبيق طريقة لعبنا".

"المنافسة قوية خلال هذه النسخة من أمم إفريقيا، المستوى تطور ولا توجد منتخبات ضعيفة".

"لولا الأخطاء التحكيمية لفزنا أمام بوركينا فاسو ولكنا في وضعية مختلفة الأن".

"ما يقلقني تأكد حكام تقنية الفيديو من كسر عيسى ماندي للتسلل بسنتميترات، وعدم رؤيتهم إسقاط بغداد بونجاح بلقطة مصارعة".

"الحكام عادوا لتقنية الفيديو 3 مرات ضدنا ولا مرة لصالحنا".

"لا أريد الحديث كثيرا على التحكيم أركز فقط على اللقاء".

"لا أريد أن ينسى الناس ما يمكن أن يفعله رياض محرز".

"لم يقدم أفضل مباراتين له، لكن لا يجب قتله بسرعة كبيرة".

"محرز قائد منتخب الجزائر وسيظل كذلك، لقد لعب دائما تحت الضغط، ثقتي به لا حدود لها".

"لن أخبركم ما إذا كان سيبدأ محرز كأساسي أو سيجلس على مقاعد البدلاء".

بعد التعادل مع الجزائر، وضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل منتخب الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

الجزائر رياض محرز موريتانيا جمال بلماضي
نرشح لكم
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل أمم إفريقيا - رغم فرصتهم في التأهل.. إقالة مدرب منتخب كوت ديفوار أمم إفريقيا - عيسى ماندي: الأخطاء التحكيمية أثرت علينا ولكن أمم إفريقيا - مدافع الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة وكلنا نتحمل المسؤولية تقارير: بلماضي أخبر لاعبي الجزائر بتقديم استقالته الضحية الثانية.. إقالة مدرب غانا مواعيد مباريات الأربعاء 24 يناير - ختام مجموعات أمم إفريقيا.. وكأس الرابطة في مصر وإنجلترا
أخر الأخبار
لاعب الجزائر: نشعر بحسرة كبيرة.. والمسؤولية يتحملها الجميع 7 دقيقة | كوت ديفوار 2023
خبر في الجول - الزمالك يرفض شرط المصري لإتمام تعاقد كريم العراقي 20 دقيقة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا - مدافع غانا: الكلمات لن تكون كافية لمحو خيبة الأمل 38 دقيقة | كوت ديفوار 2023
العربي الكويتي يضم ثنائي الدوري المصري 42 دقيقة | الوطن العربي
مباراة شهدت تكريم شيكابالا.. الزمالك يختتم بطولة الوحدة بالخسارة من أم صلال 57 دقيقة | الدوري المصري
كأس الرابطة - رائعة علي فوزي تقود إنبي لربع النهائي.. وسيراميكا يتعادل مع الداخلية ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس الرابطة - الاتحاد (0) (1) سموحة وفيوتشر (1) (0) بلدية.. جووول للموج الأزرق ساعة | الكرة المصرية
سكاي: فرانكفورت ينجح في ضم موهبة فرنسية جديدة ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 طريق مصر - مواجهة ثاني مجموعة المغرب.. والمفاجأة حال التأهل لربع النهائي 2 تغريدة أمم إفريقيا - "بـ10 رئات واحضروه إلى أرسنال بأي ثمن" ماذا قال الأجانب عن إمام عاشور 3 مواجهة نارية مرتقبة وأخرى في طريق مصر.. تحديد أول مباراتين بثمن النهائي 4 الشناوي يخضع لعملية جراحية في ألمانيا.. ومدة غيابه المتوقعة