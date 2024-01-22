أمم إفريقيا - مؤتمر بلماضي عن مستوى محرز والتحكيم وإمكانية التأهل أو الإقصاء

تحدث جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر عن مستوى قائده رياض محرز وإمكانية الاستمرار في بطولة أمم إفريقيا 2023 أو الخروج منها.

ويدخل المنتخب الجزائري اختبارا صعبا بمواجهة موريتانيا في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات يوم الثلاثاء وهو يملك نقطتين فقط.

كل ما يلي على لسان بلماضي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:

"مباراة موريتانيا هامة وحاسمة وحضرنا لها جيدا".

"الدافع النفسي للعودة لا يفاجئني، أعرف فريقي، ولا نريد مغادرة البطولة".

"سنلعب بكامل حظوظنا لآخر دقيقة، لتحقيق التأهل للدور المقبل من البطولة".

"الجانب النفسي مهم جدا في هذا النوع من المواجهات، وليس لدينا ضغط ونريد مواصلة المشوار".

"هل أتقدم باستقالتي في حالة عدم تحقيق الفوز؟ إن شاء الله سنفوز".

"بالنسبة لخطة مباراة موريتانيا لن أتحدث عنها لكننا سندخل إلى اللقاء بهدف الفوز والتأهل وهذا هو الأهم".

"اللاعبون سيقدمون ماعليهم في أرض الملعب، الكل على قدر المسؤولية".

"سنصحح أخطاء المباريات الماضية، وسنواصل اللعب وبسط سيطرتنا في أرض الملعب وتطبيق طريقة لعبنا".

"المنافسة قوية خلال هذه النسخة من أمم إفريقيا، المستوى تطور ولا توجد منتخبات ضعيفة".

"لولا الأخطاء التحكيمية لفزنا أمام بوركينا فاسو ولكنا في وضعية مختلفة الأن".

"ما يقلقني تأكد حكام تقنية الفيديو من كسر عيسى ماندي للتسلل بسنتميترات، وعدم رؤيتهم إسقاط بغداد بونجاح بلقطة مصارعة".

"الحكام عادوا لتقنية الفيديو 3 مرات ضدنا ولا مرة لصالحنا".

"لا أريد الحديث كثيرا على التحكيم أركز فقط على اللقاء".

"لا أريد أن ينسى الناس ما يمكن أن يفعله رياض محرز".

"لم يقدم أفضل مباراتين له، لكن لا يجب قتله بسرعة كبيرة".

"محرز قائد منتخب الجزائر وسيظل كذلك، لقد لعب دائما تحت الضغط، ثقتي به لا حدود لها".

"لن أخبركم ما إذا كان سيبدأ محرز كأساسي أو سيجلس على مقاعد البدلاء".

بعد التعادل مع الجزائر، وضع منتخب بوركينا فاسو قدما في دور الـ 16 بعدما ظل متصدرا برصيد 4 نقاط.

وظل منتخب الجزائر ثانيا برصيد نقطتين، ويليه أنجولا بنقطة وحيدة ثم موريتانيا بدون رصيد.

ولم يخسر منتخب الجزائر في آخر 23 مباراة سجل بها بغداد بونجاح حيث فاز في 19 وتعادل في 4.

وبات مهاجم السد القطري أول لاعب جزائري يتخطى حاجز الـ 30 عاما ويسجل 3 أهداف في نسخة واحدة لأمم إفريقيا.

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