يوسف أسامة: رحيلي عن الزمالك كان صعبا ولكن لست نادما.. ومن الوارد انضمامي لـ الأهلي

الإثنين، 22 يناير 2024 - 16:02

كتب : FilGoal

يوسف أسامة نبيه - بيراميدز

كشف يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز عن أسباب رحيله عن صفوف الزمالك.

وانضم نبيه لبيراميدز في صقة انتقال حر بداية الموسم الحالي بعد نهاية تعاقده مع الزمالك.

وقال أسامة عبر قناة أون تايم سبورتس: "خطوة رحيلي عن الزمالك كانت صعبة ولكن لم أندم عليها لأنني انتقلت إلى منظومة كبيرة وناد كبير وتركيزي بالكامل منصب عليه".

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وواصل "الزمالك له فضل كبير على عائلتي بالكامل وقرار الرحيل عنه كان الأصعب في حياتي".

وتابع "هناك أكثر من سبب لرحيلي عن الزمالك أهمها الظروف الإدارية الصعبة التي مر بها النادي وعدم وجود تقدير معنوي ورغبة كبيرة في استمراري بالإضافة إلى الجانب المادي، لأن الفارق المادي كان كبيرا ولكنه ليس السبب الرئيسي في رحيلي".

وأضاف "أولويتي كانت البقاء في الزمالك ولكن اتخذت قرار الرحيل في توقيت لم أشعر فيه ان الأمور تسير بشكل جيد".

وأتم "الأهلي فاوضني قبل انتقالي إلى بيراميدز، وإذا رحلت عن بيراميدز ستكون أولويتي للزمالك ولكن من الوارد الانضمام للأهلي".

وشارك صاحب الـ 23 عاما مع بيراميدز منذ بداية الموسم الحالي في 9 مباريات حتى الآن.

الزمالك بيراميدز يوسف أسامة نبيه
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