قطر تستضيف كأس العرب للمنتخبات

قال حمد بن خليفة وزير الرياضة القطري إن بطولة كأس العرب للمنتخبات ستقام في قطر من جديد.

واستضافت قطر النسخة الأخيرة من كأس العرب في 2021 لتجربة ملاعبها قبل تنظيم كأس العالم 2022، وشهدت البطولة نجاحا كبيرا.

وأوضح بن خليفة في تصريحات للصحفيين: "قطر ستنظم بطولة كأس العرب للمنتخبات، لكن لن تكون في العالم الحالي".

وأضاف "ستكون نسخة أفضل من النسخة الماضية، وسيتم الإعلان لاحقا عن شكل البطولة وتواريخ إقامتها".

وأقيمت النسخة الماضية بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد العربي، وبعدها أعلن جياني إنفانتينو رئيس فيفا أن البطولة ستقام بشكل مستمر تحت رعاية الاتحاد الدولي.

وتوج منتخب الجزائر بلقب كأس العرب 2021 في نسختها العاشرة والتي أقيمت على الأراضي القطرية على حساب تونس.

وللمرة الرابعة يحقق منتخبا إفريقيًا لقب البطولة بعد مصر والمغرب وتونس، مقابل 6 ألقاب لعرب آسيا (4 للعراق و2 للسعودية).

ولأول مرة يحصد اللقب مدرب عربي منذ محمود الجوهري في نسخة 1992 عندما قاد منتخب مصر للقبه الوحيد، وهو مجيد بوقرة مدرب الجزائر.

في 1998 قاد الألماني أوتوفيستر السعودية للفوز، وفي 2002 فازت السعودية رفقة الهولندي جيرارد فان دير ليم وفي 2012 فازت المغرب رفقة البلجيكي إريك جريتيس.

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