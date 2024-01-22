مدافع المغرب: ظهر علينا بعض الإعياء في الدقائق الأخيرة من لقاء الكونغو الديمقراطية

الإثنين، 22 يناير 2024 - 15:09

كتب : FilGoal

المغرب - الكونغو الديموقراطية

أوضح نايف أكرد مدافع المنتخب المغربي أن فريقه أصيب ببعض الإعياء في الدقائق الأخيرة من لقاء الكونغو الديمقراطية بسبب الأجواء المناخية.

وتعادل منتخب المغرب مع الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم إفريقيا 2023 في مباراة أقيمت في الرابعة عصرا.

وقال أكرد في تصريحات نقلتها موقع البطولة المغربي: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة، وقد أجرينا حصة تدريبية في نفس توقيت اللقاء".

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وأضاف "لا أعرف لماذا تم وضع المباراة في هذا التوقيت وسط هذه الأجواء. لقد قدمنا كل جهدنا ولم نحقق الفوز".

وأكمل مدافع وست هام "مازالت هناك مباراة ثالثة، وإن شاء الله سنحقق الفوز فيها. كما يقول الركراكي، نلعب مباراة بمباراة".

وتابع "الأهم في لقاء الكونغو الديمقراطية هو أننا لم ننهزم. ظهر علينا بعض الإعياء في الدقائق الأخيرة، والمباراة لعبت على جزئيات صغيرة".

واستمر "ليست النتيجة التي كنا نأمل فيها، ولكننا سنبذل كل جهدنا من جديد في المباراة القادمة".

وأتم أكرد "المباراة المقبلة أمام زامبيا ستلعب ليلا. هذا عامل مهم، وسنقدم كل ما لدينا".

ورفع الأسود رصيدهم لـ4 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفهود رصيدهم لنقطتين مثل زامبيا التي تعادلت في مباراتين.

ويتذيل منتخب تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.

المغرب الكونغو الديمقراطية أمم إفريقيا 2023 نايف أكرد
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