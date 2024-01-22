عمرو أدهم يوضح سبب استمرار إيقاف قيد الزمالك على موقع فيفا

الإثنين، 22 يناير 2024 - 14:36

كتب : FilGoal

عمرو أدهم

فسر عمرو أدهم عضو مجلس إدارة الزمالك سبب استمرار إيقاف قيد الفريق عبر موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويسمح موقع فيفا للجميع بالدخول والبحث عن أي فريق في العالم وإذا كان قيده موقوفا بسبب وجود أي قضايا.

وإذا بحثت عن الزمالك ستجد أنه لا يزال موقوفا عن القيد على ذمة قضية واحدة.

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وكتب أدهم عبر حسابه على فيسبوك: "أي لغط او محاولات تسويق أكاذيب، أرفقت منذ قليل رد الفيفا فيما يتعلق قضية كاراكاس يوم ١٩ يناير ٢٠٢٤".

‏وواصل "الزمالك سدد كافة المستحقات وفيفا أمهل كاراكاس 5 أيام لتأكيد تلقي المستحقات وفي حالة عدم رد كاراكاس سيعتبر فيفا القضية قد تم تسويتها ويتم تلقائيًا رفع عقوبة إيقاف القيد".

وتابع "سيرحل المجلس ويأتي مجلس آخر وستظل الجماهير هم السند والداعم الحقيقي للنادي العظيم، سنكبر حتى نموت وسيظل نادي الزمالك يكبر ولكن لن يموت".

وأرفق عمرو أدهم صورة للخطاب المرسل من فيفا والذي يثبت صحة كلامه.

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وكان الزمالك قد أعلن إنهاء جميع القضايا التي تسببت في إيقاف الفريق عن قيد الصفقات خلال الفترة الماضية والتي بلغ عددها 14 قضية.

وبحسب لوائح فيفا ورده على الزمالك فيعني أن عقوبة إيقاف القيد سيتم إزالتها بشكل كامل من الموقع يوم 24 يناير الجاري كحدث أقصى في حالة عدم رد كاراكاس قبل ذلك الموعد.

كاراكاس هو النادي الذي انضم من صفوفه سامسون أكينيولا والعقوبة جاءت بسبب تأخر الزمالك في سداد باقي قيمة الصفقة.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع نادي الداخلية للتعاقد مع لاعبه مهاب ياسر ليكون أول صفقات الفريق الشتوية.

ويحتل الزمالك حاليا المركز الـ 12 في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتواجد الزمالك في معسكر بدولة الإمارات يتخلله مباريات ودية استعدادا لخوض مباريات النصف الثاني من الموسم.

الزمالك عمرو أدهم فيفا
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