خبر في الجول - المقاولون العرب يضم أحمد ياسر في صفقة انتقال حر

الإثنين، 22 يناير 2024 - 14:02

كتب : عمرو نبيل

أحمد ياسر - طلائع الجيش ضد البنك الأهلي

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع أحمد ياسر لاعب البنك الأهلي السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أحمد ياسر

النادي : البنك الأهلي

المقاولون العرب

وعلم FilGoal.com أن اللاعب سيخض للكشف الطبي خلال الساعات المقبلة قبل التوقيع لمدة موسم ونصف.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن إدارة نادي البنك الأهلي عقدت جلسة مع أحمد ياسر من أجل تسوية مستحقاته المالية وفسخ تعاقده بالتراضي بين الطرفين.

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وانضم أحمد ياسر إلى البنك الأهلي في صيف 2020 قادما من المصري، وقام بتجديد تعاقده قبل انطلاق الموسم الجاري.

وخاض ياسر 56 مباراة مع البنك الأهلي ونجح في تسجيل أربعة أهداف وصنع 5 آخرين.

وشارك جناح الفريق في ست مباريات هذا الموسم ولم يسجل.

وكان البنك الأهلي قد حقق انتصارين متتاليين في آخر مباراتين خاضهم الفريق بالدوري.

ورفع البنك الأهلي رصيده إلى تسع نقاط في المركز الرابع عشر من 11 مباراة خاضهم الفريق.

المقاولون العرب أحمد ياسر البنك الأهلي
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