أمم إفريقيا - قائد المغرب يعلق على المشادة الجماعية بعد لقاء الكونغو الديمقراطية

علق غانم سايس قائد المنتخب المغربي على المشادة الجماعية التي حديث عقب نهاية لقاء منتخب بلاده والكونغو الديمقراطية.

واشتبك وليد الركراكي لفظيا مع تشانسيل مبيمبا قائد الكونغو الديمقراطية عقب صافرة الحكم، قبل أن يزيد الاشتباك بين اللاعبين في الملعب وداخل الممر المؤدي لغرف خلع الملابس.

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وقال سايس عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "كرة القدم رياضة مليئة بالتوتر والإثارة. ما يحدث في الملعب يبقى في الملعب، كلنا نرتكب أخطاء بسبب الضغط والتحدي الذي تفرضه المنافسة الكبرى".

وأضاف "لا ينبغي لنا أن نخلط كل شيء ونترك المجال لتصاعد الكراهية في كلا الجانبين".

وأكمل "نحن جميعا فخورون بتمثيل قارة إفريقيا، وفخورون بكوننا أفارقة بغض النظر عن أصولنا".

وتابع "دعونا لا ننقسم على هذا الدعم، فهذه تظل كرة القدم، دعونا نبقى متحدين لإظهار أفضل وجه في هذه المسابقة والأخوة التي توحد قارتنا".

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وتعادل منتخب المغرب مع الكونغو في الجولة الثانية من دور المجموعات في أمم إفريقيا 2023.

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سجل هدف المغرب، أشرف حكيمي، فيما سجل هدف الكونغو، سيلاس كاتومبا.

ورفع الأسود رصيدهم لـ4 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفهود رصيدهم لنقطتين مثل زامبيا التي تعادلت في مباراتين.

ويتذيل منتخب تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.

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