تشافي عن حالات مباراة ريال مدريد وألميريا التحكيمية: من الصعب الفوز بذلك الدوري

يرى تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة أن التحكيم يجعل فوز فريقه بالدوري الإسباني هذا الموسم صعبا.

وحقق برشلونة الفوز على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين على ملعب الأخير في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "أتفق مع كلام مدرب ألميريا، سيكون من الصعب الفوز بهذا الدوري وقلت ذلك الأمر يوم مباراة خيتافي لأنني رأيت أشياء لا تناسبني، يجب أن نستمر في تحقيق الفوز ولكن هناك أشياء لا نتحكم بها والجميه شاهد ذلك اليوم".

وواصل "أتذكر ركلة الجزاء غير المحتسبة ضد خيتافي وطرد رافينيا والهدف الملغي لجواو فيليكس ضد غرناطة كان بإمكاننا بالفعل الحصول على 6 نقاط إضافية، هذه حقيقة لأن تلك الحالات كانت بالدقائق الأخيرة".

وكان ريال مدريد قد فاز على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت جدلا تحكيميا بسبب تدخل تقنية الفيديو في 3 قرارات لصالح ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء وهدف للفريق، وإلغاء هدف لألميريا.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 44 نقطة وبفارق 8 نقاط عن جيرونا المتصدر و7نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.