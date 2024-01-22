محمد الشناوي يحقق أمنية طفل فلسطيني مصاب في قطاع غزة

حقق محمد الشناوي حارس منتخب مصر أمنية طفل فلسطيني مصاب في قطاع غزة بمكالمته عبر الفيديو.

محمد الشناوي النادي : الأهلي

ونشر هاني أبو رزق الصحفي الفلسطيني مقطع سابق للطفل علي مشتهي الذي أصيب بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي على منزله.

وخلال المقطع قال الطفل إن حلم حياته هو الحديث مع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر.

واستجاب الشناوي إلى طلب الطفل ونشر أبو رزق مقطع جديد وهو يتحدث معه عبر مكالمة فيديو.

وقال الشناوي لعلي في الفيديو إنه سعيد بالحديث معه وسيعمل على نقله إلى مصر من أجل رؤيته عقب نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا.

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ويشارك محمد الشناوي حاليا مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا بكوت ديفورا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي مساء اليوم بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل ضمان الوصول لدور الـ 16 في المركز الثاني.

هاني أبو رزق كان سببا في وجود مكالمة بين ياسين بونو وطفل آخر مصاب في قطاع غزة في وقت سابق.