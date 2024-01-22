عاد إلى الأرجنتين.. بانيجا يرحل عن الشباب بعد 4 سنوات

أعلن نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني تعاقده مع اللاعب إفير بانيجا في صفقة انتقال حر.

وأشار النادي الأرجنتيني إلى أن بانيجا قد وقع على عقد لمدة موسم واحد حتى عام 2025.

صاحب الـ 35 عاما رحل عن الشباب بشكل مجاني بعد 4 سنوات قضاها مع الفريق.

وكان بانيجا قد انضم للشباب في عام 2020 قادما من إشبيلية.

النجم الأرجنتيني لعب 108 مباراة بقميص الشباب وسجل خلالها 22 هدفا وصنع 25.

بانيجا من أبناء نادي بوكا جونيورز ولكنه سبق وأن لعب بقميص أول بويز من قبل عام 2014 عندما انتقل إليه على سبيل الإعارة من صفوف فالنسيا.

وسبق لبانيجا أن لعب 65 مباراة بقميص منتخب الأرجنتين الأول وتمكن من تسجيل 6 أهداف صنع 8 آخرين، كما توج بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الأولمبية.

ويستعد أولد بويز لبداية الدوري الأرجنتيني بمواجهة سينترال كوردوبا يوم 26 يناير الجاري.

وكان الفريق قد أنهى الموسم الماضي في المركز السادس بمجموعته.