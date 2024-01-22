مواعيد مباريات الإثنين 22 يناير - مواجهة مصيرية لـ مصر في أمم إفريقيا

الإثنين، 22 يناير 2024 - 10:27

كتب : FilGoal

احتفال لاعبي منتخب مصر بهدف مصطفى محمد أمام غانا

تبدأ اليوم مباريات الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا 2023، ويخوض منتخب مصر مباراة مصيرية ضمن حسابات التأهل للدور التالي.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الإثنين 22 يناير والقنوات الناقلة.

كأس أمم إفريقيا

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غينيا بيساو × نيجيريا.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 2.

غينيا الاستوائية × كوت ديفوار.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 1.

مصر × كاب فيردي.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس بي إن سبورتس AFCON 1.

موزمبيق × غانا.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس AFCON 2.

كأس آسيا

طيجيكستان × لبنان.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup 2.

قطر × الصين.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس Asian cup1.

الدوري الإنجليزي الممتاز

برايتون × ولفرهامبتون.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

غرناطة × أتليتكو مدريد.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

دوري المحترفين المصري

راية × مصر للمقاصة.. 2:30 مساء.

بروكسي × مكادي.. 2:30 مساء.

النصر للتعدين × أسوان.. 2:30 مساء.

وادي دجلة × بترول أسيوط.. 2:30 مساء.

النجوم × غزل المحلة.. 2:30 مساء.

أبو قير للأسمدة × جمهورية شبين.. 2:30 مساء.

دكرنس × حرس الحدود.. 2:30 مساء.

بتروجت × وي.. 2:30 مساء.

السكة الحديد × القناة.. 2:30 مساء.

طنطا × لافيينا.. 2:30 مساء.

كأس السوبر الإيطالي

نابولي × إنتر.. 9:00 مساء - SSCسبورتس 1.

الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى

ليستر سيتي × إبسويتش تاون.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

منتخب مصر كأس أمم إفريقيا مواعيد مباريات الإثنين
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