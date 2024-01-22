مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: كلوب أخل باتفاقنا مع ليفربول في أزمة رحيل صلاح

كشف مصدر من منتخب مصر كواليس اتخاذ قرار مغادرة محمد صلاح لمعسكر الفراعنة في كوت ديفوار والسفر إلى ليفربول لاستكمال علاجه هناك أثناء بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال مصدر من المنتخب لـFilGoal.com: "الاتفاق مع ليفربول كان الإعلان عن مغادرة محمد صلاح لمعسكر منتخب مصر بعد مباراة كاب فيردي ولكن فوجئنا أن كلوب أعلن الأمر".

وأضاف "ليفربول كان يرغب في سفر صلاح قبل مباراة كاب فيردي ولكن صلاح أصر على حضور المباراة ثم مغادرة المعسكر".

وواصل "بعثة منتخب مصر تفاجئت بتصريحات كلوب عن رحيل صلاح لأن الاتفاق مع ليفربول كان الإعلان بعد مباراة كاب فيردي".

وأكمل "المنتخب اتفق مع ليفربول على علاج صلاح هناك لأن التجهيزات الطبية في كوت ديفوار ضعيفة للغاية والمنتخب سيسافر إلى مدينة سان بيدرو لخوض مباراة دور الـ16 وهي مدينة صغيرة ذو إمكانيات ضعيفة".

وأشار "إذا حدثت هذه الحالة لمحمد صلاح في مصر كان سيستمر مع المنتخب ولن يسافر لأن التجهيزات الطبية في مصر جيدة للغاية عكس كوت ديفوار وظروف البلد الذي يتواجد فيها المنتخب أجبرتنا على هذا القرار".

وشرح "التجهيزات الطبية في ليفربول على أعلى مستوى وسوف تساعد في شفاء صلاح سريعا".

وأتم تصريحاته "صلاح لم يتحدث في المؤتمر الصحفي عن موعد سفره لأن الاتفاق مع ليفربول كان رحيله بعد مباراة كاب فيردي وكلوب هو الذي خالف الاتفاق".

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري سفر محمد صلاح إلى إنجلترا من أجل تلقي العلاج بعد إصابته مع منتخب مصر.

ويسافر محمد صلاح إلى إنجلترا عقب مباراة مصر ضد كاب فيردي غدا الإثنين في كأس الأمم الإفريقية.

كما كشف اتحاد الكرة أن صلاح في حالة تعافيه من الإصابة ووصل منتخب مصر إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وكان يورجن كلوب المدير الفني لليفربول كشف في وقت سابق عن اقتراب محمد صلاح من العودة إلى إنجلترا لتلقي العلاج هناك بعد إصابته مع منتخب مصر.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.