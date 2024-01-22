أمم إفريقيا - منتخب وحيد ودع وفرصة لـ 21 من أجل دور الـ 16.. وطريق التأهل كأفضل ثالث

الإثنين، 22 يناير 2024 - 00:52

كتب : FilGoal

كأس أمم إفريقيا 2023

منتخب غينيا بيساو هو الوحيد الذي ودع البطولة بعد مرور جولتين، فيما ضمن منتخبا كاب فيردي والسنغال بطاقة العبور لدور الـ 16 قبل اللقاء الأخير.

FilGoal.com يستعرض معكم صراع التأهل في الجولة الأخيرة، وكيف يُحسم صراع (أفضل توالت).

المجموعة الأولى

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غينيا الاستوائية × كوت ديفوار

غينيا بيساو × نيجيريا

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ودعت غينيا بيساو بشكل رسمي.

ويتبقى صراع الصدارة والوصافة بين الثلاثي: غينيا الاستوائية ونيجيريا وكوت ديفوار.

وحتى الآن ومع النتائج السابقة من المرجح أن يتأهل المنتخبات الـ 3 سويا.

المجموعة الثانية

مصر × كاب فيردي

غانا × موزمبيق

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المنتخب الوحيد الذي ضمن صدارة مجموعته في البطولة بعد نهاية الجولة الثانية هو كاب فيردي.

ويمتلك منتخب مصر فرصة التأهل حال الفوز أو التعادل وربما الخسارة بشرط تؤهل في الوصافة. (طالع سيناريوهات تأهل مصر من هنــــــــــا)

يمتلك أيضا منتخب غانا فرصة التأهل حال فاز على موزمبيق دون النظر لأي نتيجة أخرى.

المجموعة الثالثة

السنغال × غينيا

جاميبيا × الكاميرون

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حجز منتخب السنغال تأهله رسميا والتعادل أو الفوز يعني الصدارة.

ويأتي خلفه منتخب غينيا والفوز يعني الصدارة والتعادل يعني ضمان الوصافة.

في حالة الخسارة مع تحقيق الكاميرون لفوز بفارق أكبر من 3 أهداف سينافس على بطاقة المركز الثالث.

بالنسبة للكاميرون الفوز على جاميبيا ضروري من أجل التأهل على الأقل كأفضل توالت على أقل تقدير.

يمتلك أيضا منتخب جاميبيا فرصة الفوز على الكاميرون ما يرفع رصيده لـ 3 نقاط وهو ما يعني المنافسة على بطاقة أفضل توالت.

المجموعة الرابعة

أنجولا × بوركينا فاسو

الجزائر × موريتانيا

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التعادل بين أنجولا وبوركينا فاسو يصعد بكلايهما للدور التالي.

الفوز لأي فريق يعني الصدارة، بينما ينتظر الآخر نتيجة مباراة الجزائر.

الجزائر من أجل التأهل ستحارب على الفوز في انتظار فوز آخر في المباراة الأخرى لحجز بطاقة تأهل مباشرة دون النظر لأفضل توالت.

التعادل يجعل الأفناك ينافسون على بطاقة المركز الثالث.

ويمتلك منتخب موريتانيا فرصة للتأهل حالة حقق الفوز على الجزائر ما يرفع رصيده لـ 3 نقاط وهو ما يجعله منافسا على بطاقة التأهل كأفضل ثالث.

المجموعة الخامسة

تونس × جنوب إفريقيا

مالي × ناميبيا

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وضع منتخب مالي قدما في الدور المقبل حال حقق أي نتيجة.

بينما يحتاج منتخب ناميبيا للتعادل على الأقل أو الفوز للتأهل أو المنافسة على المركز الثاني أو الثالث.

بالنسبة لجنوب إفريقيا الفوز ربما يعني الصدارة أو الوصافة.

بينما لا حل لنسور قرطاج سوى الفوز من أجل المزاحمة على المركز الثاني وعلى أقل تقدير بطاقة المركز الثالث.

المجموعة السادسة

المغرب × زامبيا

تنزانيا × الكونغو الديموقراطية

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الفوز أو التعادل يعني تأهل أسود الأطلس والخسارة ربما تعني المنافسة على المركز الثاني.

بالنسبة لزامبيا التعادل ربما يؤهلهم كأفضل ثالث في حالة عدم فوز تنزانيا.

أما الكونغو الديموقراطية برصيد نقطتين الفوز يعني تأهلها مباشرة دون النظر لباقي النتائج.

في حالة التعادل بين زامبيا والكونغو في النقاط سواء 3 أو 5، فأن فارق الأهداف هو من سيحسم الأمر وفي حال التعادل بفارق الأهداف أيضا ستحسم البطاقات الصفراء أو الحمراء هوية المتأهل,

وأخيرا تنزانيا الفوز فقط هو ما يعني التأهل للدور المقبل برصيد 4 نقاط.

صراع أفضل توالت حتى الآن ليس مؤكدا، وربما كوت ديفوار هي الأقرب للتأهل كونها تمتلك 3 نقاط بعد مرور جولتين.

كل المنتخبات الآن تمتلك مصيرها بأيديها لحسم مقعدها في دور الـ 16,

وإليكم شروط حسم المتأهلين في حال تساوي أكثر من فريق في النقاط في ترتيب أفضل توالت.

1- نقاط

2- فارق الأهداف

3- الأهداف المسجلة

4- نقاط اللعب النظيف

5- قرعة

منتخب مصر أمم إفريقيا أفضل توالت أفضل مركز ثالث
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