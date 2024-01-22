كرنفال أمم إفريقيا - أكبر الأولاد رجل مباراة جنوب إفريقيا وناميبيا

حصل ثيبما زواني لاعب منتخب جنوب إفريقيا على جائزة رجل مباراة فريقه ضد ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية.

وحقق منتخب جنوب إفريقيا أكبر انتصارات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار حتى الآن، بالفوز على ناميبيا بربعاية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل زواني نجم فريق ماميلودي صنداونز هدفين من ضمن رباعية منتخب جنوب إفريقيا في المباراة.

وحصد منتخب جنوب إفريقيا وشهرته "الأولاد" أول انتصاراته في البطولة بعدما خسر في الجولة السابقة ضد مالي بثنائية دون رد.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ناميبيا صاحب المركز الثالث، ويقبع منتخب تونس في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

ويعتبر زواني أكبر لاعبي منتخب جنوب إفريقيا عمرا في قائمة الأولاد خلال بطولة أمم إفريقيا.

وللتعرف أكثر على ثيمبا زواني من خلال كرنفال أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.