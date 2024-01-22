هاتريك في 6 دقائق.. جيرونا يستعيد الصدارة بفوز كبير على إشبيلية

الإثنين، 22 يناير 2024 - 00:26

كتب : FilGoal

جيرونا ضد إشبيلية

حقق منتخب جيرونا فوزا كبيرا على إشبيلية بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الأول بالجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

بالفوز استعاد جيرونا صدارة جدول الترتيب مرة جديدة بوصوله للنقطة الـ 52 بفارق نقطة عن ريال مدريد الذي يتبقى له مباراة مؤجلة.

وتوقف رصيد إشبيلية عند النقطة الـ 16 في المركز الـ 17 بفارق نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط.

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وشهدت المباراة تسجيل أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا لـ "هاتريك" في 6 دقائق فقط.

بالهاتريك وصل دوفبيك لهدفه الـ 14 في الدوري الإسباني منذ بداية الموسم الحالي ليعادل رصيد جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد كهداف للدوري.

تقدم إزاك روميرو إشبيلية في الدقيقة العاشرة مستغلا تمريرة من أدريا بيدروسا.

وبعد ثلاث دقائق تعادل دوفبيك لجيرونا مستغلا عرضية من سافيو.

وعاد دوفبيك ليسجل الهدف الثاني بعد دقيقتين بتسديدة يسارية من داخل منطقة الجزاء.

وبنفس الطريقة سجل سجل دوفبيك الهدف الثالث لجيرونا في الدقيقة الـ 19 ليكمل الهاتريك الشخصي.

وفي الشوط الثاني سجل يرونا الهدف الرابع عن طريق فيكتور تسيجانكوف مستغلا هجمة مرتدة انتهت بتمرية من سافيو أمام المرمى ليسجلها اللاعب الأوكراني في الشباك.

وأنهى كريستيان ستواني خماسية جيرونا في الدقيقة الـ 89 بعد تمريرة من ميجيل جوتيريز ليضع الكرة في الشباك مباشرة.

وسيعلب جيرونا مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج ملعبه بالدوري، ولكن قبلها سيحل ضيفا على ريال مايوركا بربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

إشبيلية الدوري الإسباني جيرونا
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