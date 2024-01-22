السيرك بدأ.. يوفنتوس يفوز على ليتشي بثلاثية في انتصار أليجري الـ 300

انتصر يوفنتوس خارج قواعده بنتيجة 3-0 على ليتشي في الجولة 21 من الدوري الإيطالي وتصدر الترتيب مؤقتا.

واستغل يوفنتوس تأجيل مباراة إنتر في الجولة بسبب مشاركته في كأس السوبر الإيطالي حيث يواجه نابولي الأحد في النهائي بالمملكة العربية السعودية.

ووصل ماسيميليانو أليجري للفوز رقم 300 كمدرب في الدوري الإيطالي وهو ثالث مدرب يصل لهذا الرقم بعد جيوفاني تراباتوني (352) ونيريو روكو (302).

وتخلى يوفنتوس عن نتيجة الـ 1-0 التي باتت علامته المسجلة الموسم الجاري مع أليجري، وفاز في آخر 4 مباريات من أصل 5 بفارق أكثر من 3 أهداف بنتائج 6-1 و4-0 و3-0 و3-0.

وانتهى الشوط الأول الأول بنتيجة 0-0 بين الفريقين.

وفي الدقيقة 59 سجل دوشان فلاهوفيتش الهدف الأول في اللقاء بتسديدة على الطائر بعد عرضية كامبياسو.

ثم أضاف الهدف الثاني بعد 9 دقائق بمتابعة لرأسية ويستون ماكيني في الشباك.

الصربي وصل لـ 11 هدفا في الدوري الإيطالي في المركز الثاني بترتيب هدافي البطولة خلف لاوتارو مارتينيز المتصدر برصيد 18 هدفا.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل بريمير برأسية قوية الهدف الثالث.

بثلاثية في مرمى ليتشي.. يوفنتوس يتصدر الكالتشيو مؤقتاً 🔝 شاهد أهداف المباراة ⚽️📽️#الدوري_الإيطالي#ليتشي_يوفنتوس pic.twitter.com/wxBuN6tAWf — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 21, 2024

ورفع يوفنتوس رصيده لـ 52 نقطة بفارق نقطة عن إنتر المتصدر.

فيما ظل ليتشي دون فوز في آخر 5 مباريات وتوقف رصيده عند 21 نقطة من 21 مباراة.