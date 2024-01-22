أمم إفريقيا - هاني رمزي: رحيل صلاح عن معسكر مصر حاليا بمثابة الصدمة

يرى هاني رمزي قائد منتخب مصر الأسبق أن رحيل صلاح عن معسكر منتخب مصر خلال الوقت الحالي كان بمثابة الصدمة.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رحيل محمد صلاح عن المعسكر للعلاج في إنجلترا عقب مباراة كاب فيردي على أمل العودة إذا وصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال رمزي عبر قناة دي إم سي: "منتخب مصر أهم من أي لاعب ولا يجب أن يكون الحديث كله عن لاعب واحد فقط وننسى المنتخب".

وواصل "رحيل صلاح في ذلك التوقيت كان خاطئا وبمثابة الصدمة وكان من الممكن أن يأتي طاقم طبي لليفربول لعلاجه مع منتخب مصر".

وتابع "كان هناك بعض الهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي تعدى الحدود ولذلك كان من غير الصحيح أن يرحل عن المعسكر في نفس توقيت ذلك الهجوم".

وأضاف "تصريحات يورجن كلوب أوضحت أن رحيل صلاح كان متفق عليه من قبل البيان".

وشدد "لو كنت في مكان صلاح لم أكن سأخطو نفس الخطوة، ومن الوارد أن هناك ضغوطات من ليفربول ولكن وجوده كان ضروريا".

وأتم "رحيل صلاح قد يأتي بجانب إيجابي على اللاعبين ويعطيهم الحافز لتحقيق الفوز بعد رحيله".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي غدا الإثنين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل في المركز الثاني.