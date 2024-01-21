أشطر أولاد

حقق منتخب جنوب إفريقيا أكبر انتصارات بطولة أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار حتى الآن، بالفوز على ناميبيا بربعاية دون رد في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وحصد منتخب جنوب إفريقيا وشهرته "الأولاد" أول انتصاراته في البطولة بعدما خسر في الجولة السابقة ضد مالي بثنائية دون رد.

ويتصدر منتخب مالي المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، ثم يأتي منتخب جنوب إفريقيا في المركز الثاني بـ3 نقاط، وبفارق الأهداف عن ناميبيا صاحب المركز الثالث، ويقبع منتخب تونس في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة.

رباعية منتخب جنوب إفريقيا جاءت عن طريق كل من بيرسي تاو وثابيلو ماسيكو، وثنائية من ثيمبا زواني.

وصف المباراة

ظهر منتخب جنوب إفريقيا بشكل أفضل من بداية المباراة وحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 13 بعد لمسة يد على رايان هاناموب.

وتقدم بيرسي تاو لتسديد ركلة الجزاء وسجل منها هدف التقدم في الدقيقة 14 بعدما وضع الكرة على ياسر الحارس بكل قوة.

واستمرت فوق الأولاد وسجل ثيمبا زواني الهدف الثاني في الدقيقة 24 بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية أرضية من ناحية اليمين.

وأضاف ثيمبا زواني الهدف الثالث بمهارة رائعة بعدما مر من الدفاع ووضع الكرة في الشباك في الدقيقة 40.

وأكمل البديل الشاب ثابيلو ماسيكو الرباعية في الدقيقة 75 بعدما واجه المرمى وسدد كرة تصدى لها الحارس وذهبت إلى الشباك.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الأخيرة لدور المجموعات ضد تونس، بينما يلتقي منتخب ناميبيا ضد مالي.

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