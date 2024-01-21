أمم إفريقيا - أحمد حسن: كان على صلاح الاستمرار مع مصر حتى لو بقدم واحدة

شدد أحمد حسن قائد منتخب مصر الأسبق على رفضه لقرار رحيل محمد صلاح عن معسكر منتخب مصر.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن رحيل محمد صلاح عن المعسكر للعلاج في إنجلترا عقب مباراة كاب فيردي على أمل العودة إذا وصل منتخب مصر إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.

وقال حسن عبر قناة دي إم سي: "كنت أكثر المدافعين عن محمد صلاح بالأمس وكنت مع الانتقادات ولكن عدم التشكيك في النوايا والوطنية وسعدت كثيرا بتواجده في المؤتمر الصحفي كقائد لمنتخب مصر ليرفع الروح المعنوية للاعبين".

وواصل "كنت سعيدا برسائل صلاح خلال المؤتمر الصحفي ورسائله خلاله ولكنها كانت رسائل تمهيدية لرحيله عن المعسكر".

وتابع "محمد صلاح بكل تأكيد لاعب غير عادي وهو قائد للمنتخب مثله مثل المدير الفني ودور قائد المنتخب يكون داخل الملعب وخارج الملعب".

واستفسر"هل اللوائح تسمح بترك لاعب لمعسكر المنتخب والعودة مجددا؟".

وأضاف "كان من الممكن أن يتواجد أحد أعضاء الجهاز الطبي لليفربول مع صلاح في معسكر منتخب مصر لأن وجوده كقائد للمنتخب مهم حتى لو بقدم واحدة".

وشدد "محمد صلاح قال إنه منتخب مصر وليس منتخب صلاح وهذا صحيح، هو منتخب مصر صاحب أكثر عدد من البطولات في قارة إفريقيا".

وأكمل "لدينا ثقة في جميع اللاعبين المتواجدين مع منتخب مصر ويجب أن يقاتلوا من أجل منتخب مصر".

وأتم "ليفربول يقول إن بإمكان صلاح العودة إذا وصل إلى المباراة النهائية ولكن لماذا سيعود إذا عاد منتخب مصر للمباراة النهائية، لماذا سيكون بحاجة إليه في ذلك التوقيت؟".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي غدا الإثنين في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا.

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل في المركز الثاني.