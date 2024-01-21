كرة يد - تونس تنتصر على أنجولا في أمم إفريقيا.. تعرف على مباريات ربع النهائي

الأحد، 21 يناير 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

تونس - أنجولا - يد أمم إفريقيا

انتصر منتخب تونس على أنجولا في الجولة الثالثة من أمم إفريقيا لكرة اليد 2024.

وفاز تونس بنتيجة 33-30، حيث انتهى الشوط الأول بالتفوق 16-15 ثم 17-15 في الثاني لنسور قرطاج.

وتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 6 نقاط، ويليه أنجولا برصيد 4 نقاط في المركز الثاني.

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وبذلك سيلتقي منتخب أنجولا مع مصر في ربع النهائي يوم الثلاثاء 23 يناير الجاري.

فيما سيلتقي منتخب تونس مع غينيا في ربع النهائي اليوم ذاته.

وستكون هناك مواجهة مرتقبة بين مصر وتونس حال انتصارهما في ربع النهائي خلال المربع الذهبي.

إليكم مباريات ربع النهائي (23 يناير)

كاب فيردي × المغرب

الجزائر × الكونغو الديموقراطية

مصر × أنجولا

تونس × غينيا

ويتأهل بطل البطولة لنهائيات أولمبياد باريس 2024.

فيما يتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى لنهائيات كأس العالم لكرة اليد في 2025.

وتوج منتخب مصر باللقب في آخر نسختين، ويمتلك الفراعنة 8 ألقاب.

ويتصدر منتخب تونس الرقم القياسي برصيد 10 ألقاب.

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