طردان وهدفان.. السعودية تفوز على قيرغيزستان وتضم الوصول لدور الـ 16 بـ كأس آسيا

الأحد، 21 يناير 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

احتفال محمد كنو بهدف السعودية

حقق منتخب السعودية الفوز على قيرغيزستان بهدفين دون مقابل بالجولة الثانية من كأس آسيا.

سجل هدفي السعودية في المباراة كل من محمد كنو وفيصل الغامدي.

بالفوز ضمن منتخب السعودية التأهل لدور الـ 16 من كأس آسيا فلا جولة إذ رفع رصيده للنقطة السادسة بفارق 4 نقاط عن تايلاند أقرب ملاحقيه و5 نقاط عن عمان صاحب المركز الثالث.

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بينما استمر قيرغيزستان بدون نقاط في المركز الأخير.

المباراة شهدت بطاقتين حمراوين ضمن صفوف قيرغيزستان.

في الدقيقة التاسعة تعرض أيزام أكمانوف للطرد ببطاقة حمراء في الدقيقة التاسعة.

وتقدم كنو بالهدف الأول في الدقيقة الـ 35 مستغلا عرضية من سعود عبد الحميد أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني تعرض كيمي ميرك لبطاقة حمراء كانت الثانية في المباراة ليكمل قيرغيزستان المباراة بتسعة لاعبين.

وسجل فيصل الغامدي الهدف الثاني في الدقيقة الـ 84 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء أخطأ حارس المرمى في التعامل معها.

وسيلعب منتخب السعودية في المباراة الأخيرة ضد تايلاند لضمان الصدارة، بينما سيلعب قيرغيزستان ضد عمان.

وكان منتخب عمان قد تعادل مع تايلاند في المباراة الأخرى بالمجموعة بدون أهداف.

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