هاتريك توريس وإنقاذ فيليكس ضد روعة إيسكو.. برشلونة يهزم بيتيس في مباراة جنونية

في قمة الإثارة.. تغلب برشلونة على ريال بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

برشلونة تقدم بهدف فيران توريس في الدقيقة 21، ثم أضاف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 56 بدأ إيسكو عودة بيتيس، ثم أكملها بالثاني في الدقيقة 59.

وفي الدقيقة 90 أنقذ جواو فيليكس الفريق الكتالوني، ثم أسدل توريس الستار بالهاتريك والهدف الرابع للكتلان.

وبذلك يرفع برشلونة رصيده إلى 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، فيما تجمد رصيد بيتيس عند 31 نقطة في المركز التاسع.

ساخنة منذ البداية

أهدر بيتيس فرصة التقدم في الدقيقة 4 بعد تمريرة من إيسكو إلى لويز هنريكي الذي سدد لتمر الكرة فوق العارضة.

وفي الدقيقة 14 سدد بيدري من تمريرة فرينكي دي يونج، ولكن مرت الكرة فوق العارضة.

وصنع بيدري الهدف الأول في الدقيقة 21 ليسجله فيران توريس في المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 38 كاد لامين يامال أن يسجل الثاني ولكن الكرة اصطدمت بالقائم.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 45 ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

توريس ضد إيسكو

مرة أخرى سدد يامال لترتطم الكرة بالعارضة في الدقيقة 48، ولكن هذه المرة تابعها توريس في الشباك.

وفي الدقيقة 56 أشعل إيسكو المباراة بهدف رائع من تسديدة بلمسة واحدة.

ثم في الدقيقة 59 ومن لمسة رائعة أودع إيسكو الكرة في الشباك من فوق الحارس، وبعد المراجعة تم تأييد صحة الهدف.

وحل فيتور روكي بدلا من ليفاندوفسكي في الدقيقة 63، ليهدر الهدف الثالث في الدقيقة 71 بتسديدة جاورت القائم.

ثم أتى فيرمين لوبيز بدلا من بيدري، وكاد بيتيس أن يسجل الثالث في الدقيقة 76 عن طريق لويز هنريكي الذي مرت كرته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 81 حل جواو فيليكس بدلا من باو كوبارسي، ليسجل الثالث بتسديدة رائعة على حدود المنطقة بعد تمريرة من توريس في الدقيقة 90.

وأخيرا في الدقيقة 92 انطلق لامين يامال بمرتدة وأهداها إلى توريس ليسجل الرابع.