كلوب: عودة صلاح للتأهيل في ليفربول منطقية.. وهذا موقفنا حال وصول مصر للنهائي

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقف فريقه من إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وأضاف "تلك هي الخطة ولكن هل هذا مكتوبا ومتفق عليه بالفعل؟ لا أعرف".

وأكمل "منذ إصابته ومحمد صلاح على اتصال بطبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أعتقد أنه سيعود لنا لكننا ننتظر".

وأتم تصريحاته "أنا لست طبيبا، ولكني أود أن أقول إذا تأهلت مصر للنهائي وفي الوقت ذاته أصبح صلاح جاهزا للعب فربما نسمح له بالعودة للمنتخب".

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي "سيكون هناك بيان مشترك بين المنتخب ونادي ليفربول بشأن الإصابة اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.

وواصل ليفربول تأمين صدارة الدوري الإنجليزي وفاز على بورنموث برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من المسابقة.