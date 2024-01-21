كلوب: عودة صلاح للتأهيل في ليفربول منطقية.. وهذا موقفنا حال وصول مصر للنهائي

الأحد، 21 يناير 2024 - 21:45

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد صلاح - يورجن كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقف فريقه من إصابة محمد صلاح قائد منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا.

وقال كلوب في مقابلة مع الصحفيين عقب مباراة فريقه ضد بورنموث: "إذا لم يتمكن صلاح من اللعب مهما كانت المدة الذي سيقضيها خارج الملعب، أعتقد أن الجميع يرى أنه من المنطقي أن يؤدي فترة إعادة التأهيل معنا في ليفربول".

وأضاف "تلك هي الخطة ولكن هل هذا مكتوبا ومتفق عليه بالفعل؟ لا أعرف".

أخبار متعلقة:
أنشيلوتي: قرارات الحكم كانت صحيحة ضد ألميريا.. وقدمنا شوط أول للنسيان غاب صلاح؟ جوتا يتألق.. ليفربول يواصل تأمين الصدارة بالفوز على بورنموث مؤتمر صلاح عن الانتقادات واللعب مع ليفربول بشكل أفضل وفارق العقلية للمحترفين

وأكمل "منذ إصابته ومحمد صلاح على اتصال بطبيب الفريق والطبيب يخبرني بالأخبار، أعتقد أنه سيعود لنا لكننا ننتظر".

وأتم تصريحاته "أنا لست طبيبا، ولكني أود أن أقول إذا تأهلت مصر للنهائي وفي الوقت ذاته أصبح صلاح جاهزا للعب فربما نسمح له بالعودة للمنتخب".

وقال صلاح في المؤتمر الصحفي لمباراة مصر ضد كاب فيردي "سيكون هناك بيان مشترك بين المنتخب ونادي ليفربول بشأن الإصابة اليوم أو صباح الغد على أقصى تقدير".

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة مصر ضد غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وانتهت المباراة بتعادل مصر مع غانا بهدفين لكل منتخب، ويلعب الفراعنة غدا الإثنين ضد كاب فيردي في ختام دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إصابة محمد صلاح بشد في العضلة الخلفية وغيابه لمدة مباراتين.

وواصل ليفربول تأمين صدارة الدوري الإنجليزي وفاز على بورنموث برباعية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 21 من المسابقة.

محمد صلاح ليفربول منتخب مصر كلوب كأس الأمم الإفريقية
نرشح لكم
أمم إفريقيا - هاني رمزي: رحيل صلاح عن معسكر مصر حاليا بمثابة الصدمة أشطر أولاد أمم إفريقيا - عضو اتحاد الكرة: خروج صلاح من المعسكر؟ أول مرة أسمع ذلك أمم إفريقيا - أحمد حسن: كان على صلاح الاستمرار مع مصر حتى لو بقدم واحدة اتحاد الكرة يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك منتخب مصر لتلقي العلاج.. وموقفه من العودة كرنفال أمم إفريقيا - داكا مشجع ليفربول رجل مباراة زامبيا وتنزانيا أمم إفريقيا - مبيمبا عن مشادته مع الركراكي: ما قاله المدرب لا يصح.. وهذه عدالة الله انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (4)-(0) ناميبيا.. فوز الأولاد
أخر الأخبار
هاتريك في 6 دقائق.. جيرونا يستعيد الصدارة بفوز كبير على إشبيلية 9 دقيقة | الدوري الإسباني
السيرك بدأ.. يوفنتوس يفوز على ليتشي بثلاثية في انتصار أليجري الـ 300 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
أمم إفريقيا - هاني رمزي: رحيل صلاح عن معسكر مصر حاليا بمثابة الصدمة 29 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أشطر أولاد 38 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - عضو اتحاد الكرة: خروج صلاح من المعسكر؟ أول مرة أسمع ذلك 56 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - أحمد حسن: كان على صلاح الاستمرار مع مصر حتى لو بقدم واحدة 59 دقيقة | كوت ديفوار 2023
اتحاد الكرة يعلن سفر محمد صلاح إلى إنجلترا وترك منتخب مصر لتلقي العلاج.. وموقفه من العودة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - داكا مشجع ليفربول رجل مباراة زامبيا وتنزانيا ساعة | كوت ديفوار 2023
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس آسيا - العراق (2) - (1) اليابان 2 أمم إفريقيا - بعد تصدر كاب فيردي.. نقطتان تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 في حالة واحدة 3 تعليق من محمد قدوس على صلاح 4 طبيب منتخب مصر يكشف لـ في الجول التشخيص المبدئي لإصابة صلاح