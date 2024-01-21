مصدر من مودرن فيوتشر لـ في الجول: الزمالك طلب ضم ناصر ماهر.. وهذه رغبة اللاعب

كشف مصدر من نادي مودرن فيوتشر عن رغبة الزمالك في ضم ناصر ماهر لاعب الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: " الزمالك يريد ضم ناصر ماهر وهي رغبة اللاعب أيضا".

وواصل "الصفقة ستتحدد مصيرها خلال الساعات المقبلة وقد يدخل فيها لاعبين من الزمالك في المقابل".

وكان الزمالك قد أعلن نجاحه في إنهاء أزمة إيقاف القيد بعد حل 14 مشكلة متعلقة بغرامات فرضت من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانضم ناصر لمودرن فيوتشر في 2021 قادما من الأهلي.

صاحب الـ 26 عاما شارك مع مودرن فيوتشر منذ بداية الموسم الحالي في 8 مباريات وسجل هدف وحيد.

ومنذ الانضمام لمودرن لعب ناصر ماهر 58 مباراة وتمكن من تسجيل سبعة أهداف وصناعة سبعة آخرين وتوج مع الفريق بكأس الرابطة المصرية.

وكان FilGoal.com قد علم أن الزمالك قد أتم اتفاقه مع الداخلية على ضم مهاب ياسر لاعب الفريق أول صفقات الأبيض الشتوية.

ويتواجد الزمالك حاليا في معسكر بالإمارات استعدادا للنصف الثاني من الموسم.