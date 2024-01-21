أمم إفريقيا - التشكيل.. بيرسي تاو يقود جنوب إفريقيا وشالويلي في هجوم ناميبيا

يقود بيرسي تاو هجوم جنوب إفريقيا في مواجهة ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد ناميبيا في الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالآتي:

المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبيري موديبا - - خوليسو موداو – موتيبو مافالا - ثابيلو مورينا

الوسط: تيبوهو موكوينا – جرانت كيكينا - سفيفيلو سيتولي

الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا

بينما جاء تشكيل ناميبيا كالآتي:

المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: رايان هاناموب – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو – ريان نيامبا

الوسط: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – أبروسيوس بيتروس – بيتروس شيتيمبي

الهجوم: ديون هوتو – بيتر شالوليلي

وخسر منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الأولى أمام مالي، بينما فاز منتخب ناميبيا على تونس.