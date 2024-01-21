أمم إفريقيا - التشكيل.. بيرسي تاو يقود جنوب إفريقيا وشالويلي في هجوم ناميبيا

الأحد، 21 يناير 2024 - 21:14

كتب : FilGoal

بيرسي تاو - جنوب إفريقيا

يقود بيرسي تاو هجوم جنوب إفريقيا في مواجهة ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية.

بيتر شالوليلي

النادي : ماميلودي صنداونز

بيرسي تاو

النادي : الأهلي

ناميبيا
جنوب إفريقيا

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد ناميبيا في الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.

وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالآتي:

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المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبيري موديبا - - خوليسو موداو – موتيبو مافالا - ثابيلو مورينا

الوسط: تيبوهو موكوينا – جرانت كيكينا - سفيفيلو سيتولي

الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا

بينما جاء تشكيل ناميبيا كالآتي:

المرمى: لويدت كازابوا

الدفاع: رايان هاناموب – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو – ريان نيامبا

الوسط: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – أبروسيوس بيتروس – بيتروس شيتيمبي

الهجوم: ديون هوتو – بيتر شالوليلي

وخسر منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الأولى أمام مالي، بينما فاز منتخب ناميبيا على تونس.

بيتر شالوليلي جنوب إفريقيا ناميبيا
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