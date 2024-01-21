أمم إفريقيا - التشكيل.. بيرسي تاو يقود جنوب إفريقيا وشالويلي في هجوم ناميبيا
الأحد، 21 يناير 2024 - 21:14
كتب : FilGoal
يقود بيرسي تاو هجوم جنوب إفريقيا في مواجهة ناميبيا في كأس الأمم الإفريقية.
بيتر شالوليلي
النادي : ماميلودي صنداونز
بيرسي تاو
النادي : الأهلي
ويلعب منتخب جنوب إفريقيا ضد ناميبيا في الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023.
وجاء تشكيل جنوب إفريقيا كالآتي:
المرمى: رونوين ويليامز
الدفاع: أوبيري موديبا - - خوليسو موداو – موتيبو مافالا - ثابيلو مورينا
الوسط: تيبوهو موكوينا – جرانت كيكينا - سفيفيلو سيتولي
الهجوم: بيرسي تاو - ثيمبا زواني - إيفيدنيس ماكجوبا
بينما جاء تشكيل ناميبيا كالآتي:
المرمى: لويدت كازابوا
الدفاع: رايان هاناموب – كينيدي أموتينيا – لوبيني هاوكونجو – ريان نيامبا
الوسط: برنس تيجويزا – أبسالوم ليمبوندي – أبروسيوس بيتروس – بيتروس شيتيمبي
الهجوم: ديون هوتو – بيتر شالوليلي
وخسر منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الأولى أمام مالي، بينما فاز منتخب ناميبيا على تونس.