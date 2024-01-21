العقدة مستمرة

الأحد، 21 يناير 2024 - 21:10

كتب : إسلام أحمد

تقرير المباراة

استمرت عقدة تنزانيا ضد زامبيا بتعادلهما بنتيجة 1-1 في المجموعة السادسة من أمم إفريقيا 2023.

سجل هدف تنزانيا: سيمون مسوفا، فيما سجل هدف زامبيا: باستون داكا.

ولم يفز منتخب تنزانيا على نظيره الزامبي منذ 2007، فمن ذلك الوقت التقيا 5 مرات، فازت الرصاصات النحاسية في 4 وتعادلا في 1.

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ويعد فوز تنزانيا في 2007 هو الوحيد لهم على زامبيا منذ 1981.

ورفع منتخب زامبيا رصيده لنقطتين بتعادلين بالتساوي مع الكونغو الديموقراطية، ويتصدر المغرب الترتيب.

ويتذيل منتخب تنزانيا الترتيب برصيد نقطة واحدة.

التشكيل

قاد باستون داكا هجوم زامبيا، فيما بدأ علي ساماتا في هجوم تنزانيا.

وأدار حميد موكورو منتخب تنزانيا فنيا عقب قرار كاف بإيقاف الجزائري عادل عمروش المدير الفني 8 مباريات.

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وصف المباراة

سدد لاميك باندا تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء عقب عرضية، ومرت الكرة بجوار القائم في الدقيقة 7.

وبعد 4 دقائق تقدم منتخب تنزانيا بهدف سيمون مسوفا بتسديدة قوية بعد بينية من علي ساماتا.

اللقاء هدأ تماما حتى نهاية الشوط الأول.

مرت رأسية فاشون سكالا بجوار القائم في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 44 أشهر الحكم بطاقة صفراء ثانية في وجه رودريك كابوي قائد زامبيا بعد تدخل هوائي قوي على ساماتا.

وطالب لاعبو تنزانيا بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، لكن بعد مراجعة تقنية الفيديو رفض الحكم احتسابها وأنهى الشوط الأول بتقدم تنزانيا.

الشوط الثاني بدأ هادئا وفي الدقيقة 63 أهدر باستون داكا انفرادا تصدى لها الحارس بثبات.

ورد موريس إبراهام بتسديدة أبعدها حارس زامبيا لركنية في الدقيقة 72.

طالب لاعبو زامبيا في الدقيقة 78 باحتساب ركلة جزاء لكن الحكم رفض احتسابها بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقبل دقيقة واحدة على نهاية اللقاء أرسل كلاوتس تشاما ركنية متقنة أودعها داكا برأسية قوية.

الوقت بدلا من الضائع مر دون جديد لتنتهي المباراة بتعادل واستمرار العقدة لتنزانيا.

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