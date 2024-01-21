أنشيلوتي: قرارات الحكم كانت صحيحة ضد ألميريا.. وقدمنا شوط أول للنسيان

الأحد، 21 يناير 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد على أن قرارات الحكم كانت صحيحة خلال مواجهة فريقه ضد ألميريا.

وخسر ألميريا من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد هدف التعادل من ركلة جزاء والثاني كتف فينيسيوس، كما ألغى الحكم هدفا لألميريا مما تسبب في حالة غضب من جانب ألميريا على الأداء التحكيمي.

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وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كل واحد له رأيه الخاص وأتفهم شكوى ألميريا من التحكيم ولكن القرارات اليوم كانت صحيحة وأنا جاهز للمناقشات التي ستحدث حول هذا الأمر".

وواصل "كيبا ولونينا يشعران بالسعادة، وأمر المداورة قمت به في ولاتي الأولى أثناء تواجد كاسيا ودييجو لوبيز ولم يسر الأمر بشكل سيء وأتمنى أن يكون الأمر جيدا تلك المرة أيضا".

وتابع "كل لاعب يريد المشاركة ويقول إنه بخير ولكن نحن نقيم الوضع، نعرف إن الشوط الأول كان سيئا وللنسيان ولكن ليس لدينا أي شيء لننقذه حاليا".

وأضاف "أعتقد أنني أخطأت في التشكيل وكنت أفكر في التبديلات من الدقيقة الـ 30".

وأتم "المباراة كانت غريبة، الشوط الأول كان سيئا والفريق ظهر متعبا ولكن الشوط الثاني كان مختلفا وحصلنا على دعم كبير من الجماهير وهذا أمر مهم".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 51 في صدارة جدول الدوري الإسباني بينما توقف رصيد ألميريا عند النقطة السادسة في المركز الـ 20 والأخير.

ألميريا ريال مدريد الدوري الإسباني كارلو أنشيلوتي
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