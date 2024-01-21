خبر في الجول – الزمالك يحسم ضم جناح الداخلية

أتم نادي الزمالك إجراءات ضم مهاب ياسر جناح نادي الداخلية، بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك توصل لاتفاق مع الداخلية لضم مهاب ياسر جناح الداخلية مقابل 4 ملايين جنيه.

ووقع مهاب ياسر عقدا مع الزمالك بالفعل لمدة ثلاث سنوات ونصف، على أن يعلن النادي الأبيض عن الصفقة بشكل رسمي في وقت لاحق.

وتتضمن الصفقة بندا، يدفع بموجبه الزمالك مليون جنيه إضافية للداخلية، في حالة انضمام اللاعب إلى منتخب مصر.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أرسل قيمة الصفقة إلى الداخلية بالفعل، على أن يرسل الداخلية الاستغناء الخاص باللاعب.

مهاب ياسر خاض 11 مباراة هذا الموسم رفقة الداخلية، سجل فيهم هدفا واحدا.

وانضم صاحب الـ26 عاما إلى الداخلية عام 2022، قادما من صفوف إنبي.

وكان نادي الزمالك قد أعلن نجاحه في فتح باب القيد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد إنهاء القضايا العالقة ضد بسبب مستحقات متأخرة للاعبين سابقين وصفقات سابقة.