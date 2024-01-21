تصريحات قوية من مدرب ألميريا ضد الحكم بعد الخسارة من ريال مدريد

أبدى جازيكا جاريتانو مدرب ألميريا غضبه بعد الطريقة التي خسر بها الفريق من ريال مدريد.

وخسر ألميريا من ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

وسجل ريال مدريد هدف التعادل من ركلة جزاء والثاني كتف فينيسيوس، كما ألغى الحكم هدفا لألميريا مما تسبب في حالة غضب من جانب ألميريا على الأداء التحكيمي.

كما تعرض جاريتانو للطرد قبل نهاية المباراة بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وقال جاريتانو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ليس لدي ما أقول الطرد الذي حصلت عليه كان عادلا لأنني كنت أحتج كثيرا خلال المباراة: "

وتابع "لقد رأيتم المباراة جميعا ورأيتم ما حدث، إنهم يعاقبونا على الحديث، هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك".

كما تحدث مارك بوبيل لاعب ألميريا عبر شبكة دازن: "أعتقد أن هناك شخص قرر أننا غير مسموح لنا بالفوز في سانتياجو برنابيو وهذا ما حدث وليس لدي شيء أكثر لأقوله".

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 51 في صدارة جدول الدوري الإسباني بينما توقف رصيد ألميريا عند النقطة السادسة في المركز الـ 20 والأخير.