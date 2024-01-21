كرنفال أمم إفريقيا - عاش بهوية وتاريخ ميلاد مزورين.. تعرف على رجل مباراة المغرب والكونغو

حصد سيلاس كاتومبا جائزة رجل مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من أمم إفريقيا 2023.

وسجل كاتومبا هدف التعادل الذي حصد نقطة لصالح الفهود ضد أسود الأطلس في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.

وقال كاتومبا بعد المباراة: "سعيد بالجائزة ولست سعيدا للنتيجة".

وأضاف "كان هناك مساحة لأن نحصد الـ 3 نقاط، رأينا لاعبي المغرب متعبون".

وواصل "أود بدء المباريات لكنني لست صاحب القرار، أنا تحت أمر المدرب وأحضّر نفسي ذهنيا عند الاستدعاء".

video:1

وشارك سيلاس في الدقيقة 64 بدلا من جايل كاكوتا.

وشارك في 26 دقيقة وسجل هدفا من تسديدة وحيدة على المرمى.

وأكمل 3 مراوغات صحيحة من 4، وأكمل 4 تمريرات صحيحة من 5، وفاز بـ 4 صراعات ثنائية من 7.

video:2

عاش لفترة طويلة في ألمانيا بهوية وتاريخ ميلاد مزورين، وفي النهاية اعترف وعوقب بالإيقاف. (تعرف أكثر على سيلاس ولاعبي البطولة من كرنفال أمم إفريقيا)