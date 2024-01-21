كرنفال أمم إفريقيا - عاش بهوية وتاريخ ميلاد مزورين.. تعرف على رجل مباراة المغرب والكونغو
الأحد، 21 يناير 2024 - 19:58
كتب : FilGoal
حصد سيلاس كاتومبا جائزة رجل مباراة المغرب والكونغو الديموقراطية في الجولة الثانية للمجموعة السادسة من أمم إفريقيا 2023.
سيلاس كاتومبا مفويمبا
النادي : شتوتجارت
وسجل كاتومبا هدف التعادل الذي حصد نقطة لصالح الفهود ضد أسود الأطلس في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
وقال كاتومبا بعد المباراة: "سعيد بالجائزة ولست سعيدا للنتيجة".
وأضاف "كان هناك مساحة لأن نحصد الـ 3 نقاط، رأينا لاعبي المغرب متعبون".
وواصل "أود بدء المباريات لكنني لست صاحب القرار، أنا تحت أمر المدرب وأحضّر نفسي ذهنيا عند الاستدعاء".
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وشارك سيلاس في الدقيقة 64 بدلا من جايل كاكوتا.
وشارك في 26 دقيقة وسجل هدفا من تسديدة وحيدة على المرمى.
وأكمل 3 مراوغات صحيحة من 4، وأكمل 4 تمريرات صحيحة من 5، وفاز بـ 4 صراعات ثنائية من 7.
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عاش لفترة طويلة في ألمانيا بهوية وتاريخ ميلاد مزورين، وفي النهاية اعترف وعوقب بالإيقاف. (تعرف أكثر على سيلاس ولاعبي البطولة من كرنفال أمم إفريقيا)