ديجافو للمرة التاسعة.. ريال مدريد يفوز على ألميريا بسيناريو جنوني

بريمونتادا مذهلة حقق ريال مدريد الفوز على ألميريا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الـ 21 من الدوري الإسباني.

سجل ثلاثية ريال مدريد في المباراة كل من جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وداني كارباخال، بينما أحرز إدجار جونزاليس ولارجي رامازاني هدفي ألميريا.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 51 في صدارة جدول الدوري الإسباني بينما توقف رصيد ألميريا عند النقطة السادسة في المركز الـ 20 والأخير.

المباراة كانت هي التاسعة لريال مدريد التي يتأخر فيها بالنتيجة منذ بداية الموسم ويعود لتحقيق الفوز.

التشكيل

عاد كيبا أريزابالاجا لحراسة مرمى ريال مدريد بعد الغياب عن المباراتين الماضيتين.

تبديلان في صفوف ريال مدريد.. تشواميني أساسي على حساب مودريتش أمام ألميريا 📋#في_إسبانيا pic.twitter.com/MBGoHclrS5 — FilGoal (@FilGoal) January 21, 2024

أحداث المباراة

تقدم ألميريا مبكرا جدا بعد 40 ثانية فقط من بداية المباراة بعد خطأ من ناتشو في التمرير ليهدي الكرة للاعبي ألميريا وينفرد رامزاني ويسجل الكرة في الشباك.

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وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين أضاف إدجار جونزاليس الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء بعد تمريرة أخرى خاطئة من ناتشو.

مع بداية الشوط الثاني أجرى كارلو أنشيلوتي ثلاث تبديلات دفعة واحدة بدخول خوسيلو وبراهيم دياز وفران جارسيا بدلا من ناتشو فيرنانديز وورودريجو وفيرلان ميندي.

وفي الدقيقة الـ 56 احتسب الحكم ركلة جزاء لريال مدريد بعد لمسة يد على لاعب ألميريا.

وسجل جود بيلينجهام هدف تقليص الفارق من ركلة الجزاء بنجاح بعد أن سددها في وسط المرمى.

وأضاف سيرجيو أريباس الهدف الثالث لألميريا في الدقيقة الـ 62 من هجمة مرتدة ولكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب وجود خطأ لصالح بيلينجهام.

وبعد ثلاث دقائق تعادل ريال مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور مستغلا عرضية أنهاها بالكتف في الشباك.

هدف لم يحتسب في البداية ولكن بعد العودة لتقنية الفيديو احتسبه الحكم.

وفي الدقيقة الـ 77 سجل جود بيلينجهام هدف ثالث لريال مدريد لم يحتسب لوجود حالة تسلل في بداية الهجمة.

وأهدر فينيسيوس جونيور فرصة تسجيل الثالث من انفراد بالمرمى بعد عمل كبير من براهيم دياز.

بيلينجهام كاد أن يسجل من ركلة خلفية مزدوجة رائعة في الدقيقة الـ 83 ولكن كرته جاءت بجوار المرمى.

وأكمل ريال مدريد الريمونتانا بهدف ثالث في الدقيقة الـ 99 عن طريق داني كارباخال مستغلا تمريرة بالرأس من بيلينجهام ليسجل الكرة في الشباك بالقدم مباشرة.

وحصل بيلينجهام على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة سيغيب على أثرها عن المباراة المقبلة.

وسيلعب ريال مدريد في مباراته القادمة ضد لاس بالماس خارج ملعبه.