أمم إفريقيا - سايس يفتح النار بسبب مواعيد المباريات: الأمر خطير ويجب الاهتمام باللاعبين

انتقد رومان سايس قائد المغرب خوض المباريات بشكل مبكر للغاية في أمم إفريقيا والمقامة في كوت ديفوار في ظل الأجواء الحارة.

وتعادل منتخب المغرب مع الكونغو الديموقراطية بنتيجة 1-1 في الجولة الثانية للمجموعة السادسة.

وبدأت المباراة في الثانية ظهرا بتوقيت كوت ديفوار، الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة.

وقال سايس عبر بي إن سبورتس: "لا أفهم كيفية لعب مباريات كرة القدم في مثل هذا التوقيت بهذه الأجواء الحارة، أعلم وجود حقوق بث تلفزيوني وما لغير ذلك".

وأضاف "لكن يجب التفكير في صحة اللاعبين، لأنه بصراحة ربما يكون الأمر خطيرا عليهم في بعض الأحيان".

وأكمل "بالتأكيد دون كرة قدم لا يوجد مشاهدات أو حقوق ويجب الاهتمام باللاعبين".

وأردف "يجب أن أهنئ كل المنتخبات التي لعبت في مثل هذا التوقيت، الأمر ليس سهلا بالمرة صدقوني".

وواصل "الأمر مشابه للفريقين، تمت مكافأتنا بهدف مبكر ومع مرور الوقت لم نكن أقوياء بما فيه الكفاية وهم استغلوا فرصتهم ولا نلوم إلا أنفسنا".

وتابع "لقاء زامبيا؟ علينا أن نضع أقدامنا على الأرض ونعود ونراجع أنفسنا، لأن هذه كرة القدم".

وأتم "لا يوجد شيء سهل واليوم خضنا مباراة معقدة ويجب استرجاع طاقتنا من أجل مواجهة زامبيا المقبلة".

سجل هدف المغرب: أشرف حكيمي، فيما سجل هدف الكونغو: سيلاس كاتومبا.

ورفع الأسود رصيدهم لـ 4 نقاط في الصدارة، بينما رفع الفهود رصيدهم لنقطتين.